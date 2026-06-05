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हिंदी न्यूज़बिजनेसGoogle में फिर छंटनी! क्लाउड और टॉप साइबर सिक्योरिटी टीम के कर्मचारियों की गई नौकरी, क्या है कारण?

Google में फिर छंटनी! क्लाउड और टॉप साइबर सिक्योरिटी टीम के कर्मचारियों की गई नौकरी, क्या है कारण?

Google News: देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल से स्टाफ की छंटनी की खबर आई है. पिछले दो हफ्तों में ही यहां से कई लोगों को निकाल दिया गया है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 05 Jun 2026 03:55 PM (IST)
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Google layoff News: इस महंगाई के दौर में लोगों की नौकरी बची रहे यही सब चाहते हैं. हर कोई हर तरीके से अपनी नौकरी को बचाने की जुगत में लगा रहता है. इसी बीच खबरें हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल ने अपने स्टाफ से कई कर्मचारियों को निकाल दिया है. ये खबर ऐसे मंदी के दौर में आई है जहां एक तरफ ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है. तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती ही जा रही है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल खबरें हैं कि गूगल ने अपने क्लाउड डिवीजन में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है. बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो हफ्तों में गूगल क्लाउड की कई टीमों में नौकरी में कटौती की गई है. प्रभावित इकाइयों में गूगल थ्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप भी शामिल है, जो ग्लोबल हैकिंग ऑपरेशंस पर रिसर्च कर रिपोर्ट को पब्लिश करती है.

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इस रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने साल 2022 में 5.4 अरब डॉलर में एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी को टेकओवर किया था, जिसका नाम Mandiant है. इसके कुछ कर्मचारियों पर भी इस छंटनी का असर हुआ है. हालांकि, फिलहाल कंपनी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने कितने कर्मचारियों को निकाला है.

कर्मचारी का पोस्ट
इस खबर की पुष्टि करने के लिए गूगल के एक कर्मचारी ने लिंक्डइन पर भी पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में बताया गया है कि इस कर्मचारी के समेत कई और लोगों को इनकी टीम से निकाला जा चुका है. इसके बाद इस कर्मचारी ने अपने आगे के प्लान के बारे में लिखते हुए बताया है कि कुछ समय के ब्रेक के बाद वो नई नौकरी ढूंढेंगे.

Google में फिर छंटनी! क्लाउड और टॉप साइबर सिक्योरिटी टीम के कर्मचारियों की गई नौकरी, क्या है कारण?

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कंपनी की तरफ से बयान
सूत्रों के अनुसार, गूगल ने कुछ मामलों में संसाधनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में शिफ्ट करने को इस फैसले की वजह बताया है. कंपनी के एक स्पोक्सपर्सन ने बताया कि, गूगल समय-समय पर अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को बदलती है जिससे कस्टमर्स और बिजनेस की बदलती जरूरतों के अनुरूप खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सके.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 05 Jun 2026 03:55 PM (IST)
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