Credit Card Limit: अगर आपने हाल ही में नोटिस किया है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले से कम हो गई है, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है. कई बैंक और कार्ड कंपनियां समय-समय पर ग्राहकों की प्रोफाइल की जांच करते हैं और जोखिम के आधार पर क्रेडिट लिमिट बढ़ाने या घटाने का फैसला लेते हैं. ये प्रोसेस ज्यादातर तो ऑटोमैटिक ही होता है. लेकिन जब लिमिट कम हो जाती है, तब आपको क्या करना है ये आप यहां से जान सकते हैं.

बैंक क्रेडिट लिमिट क्यों घटाते हैं?

बैंक आमतौर पर बिना वजह लिमिट कम नहीं करते. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड का बहुत कम इस्तेमाल करना, लगातार ज्यादा लिमिट का उपयोग करना, क्रेडिट स्कोर में गिरावट, लोन या ईएमआई का बढ़ता बोझ, आय में कमी या अपडेटेड इनकम डिटेल्स न होना. इसके अलावा बैंक की आंतरिक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में बदलाव भी लिमिट कम होने का कारण बन सकती है.

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क्या बैंक बिना बताए लिमिट कम कर सकते हैं?

कई मामलों में बैंक कार्डधारक समझौते के तहत क्रेडिट लिमिट की समय-समय पर समीक्षा कर सकते हैं. हालांकि आमतौर पर SMS, ईमेल या ऐप नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दी जाती है, लेकिन कई ग्राहक इसे बाद में नोटिस करते हैं.

लिमिट कम होने से क्या नुकसान होगा?

क्रेडिट लिमिट घटने का सबसे बड़ा असर आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो पर पड़ता है. उदाहरण के लिए, अगर आपकी लिमिट 2 लाख रुपये से घटकर 1 लाख रुपये हो जाती है और खर्च 50,000 रुपये है, तो आपका यूटिलाइजेशन 25% से बढ़कर 50% हो जाएगा. ज्यादा क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है और भविष्य में लोन या नया क्रेडिट कार्ड लेने में परेशानी हो सकती है.

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लिमिट कम हो जाए तो क्या करें?

अगर आपकी क्रेडिट लिमिट कम हो गई है, तो सबसे पहले बैंक से संपर्क करें और कारण जानने की कोशिश करें. इसके अलावा आपको यहां दिए काम करने हैं-

सभी बिल समय पर भरें

क्रेडिट कार्ड का उपयोग लिमिट के 30% से कम रखें

CIBIL स्कोर बेहतर बनाए रखे

बैंक में अपनी आय संबंधी जानकारी अपडेट करें

एक साथ कई नए कार्ड के लिए आवेदन करने से बचें



किन लोगों को ज्यादा ध्यान देना है?

जो लोग क्रेडिट कार्ड का लगातार या फिर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, न्यूनतम भुगतान करते हैं या जिनका क्रेडिट स्कोर हाल में गिरा है, उनकी लिमिट घटने की संभावना ज्यादा हो सकती है.

क्या लिमिट दोबारा बढ़ सकती है?

हां. अगर आपका भुगतान रिकॉर्ड अच्छा है, आय बढ़ी है और क्रेडिट स्कोर मजबूत है, तो आप बैंक से लिमिट बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं. कई बैंक समय-समय पर अच्छे ग्राहकों को खुद भी लिमिट बढ़ाने का ऑफर देते हैं.