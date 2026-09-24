Gold-Silver Rate Today: सस्ता हो गया सोना, जानें 10 ग्राम अब कितने का मिलेगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कमजोर वैश्विक रुख और मुनाफा वसूली ने दाम घटाए।

शादियों के सीजन की शुरुआत होने वाली है और अब बस कुछ ही महीनों में कपड़ों से लेकर सोने-चांदी की खरीदारी करने लोग निकलेंगे. ऐसे में अगर आप भी आज सोना-चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको पहले उसके मौजूदा दाम के बारे में पता होना चाहिए. आज 24 सितंबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है.

दरअसल, MCX पर सोना लगभग 1,51,041 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है और वहीं चांदी की बात करें तो ये लगभग 2,34,865 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कोराबार कर रही है.

10 ग्राम सोने के दाम

आज 24 सितंबर को सोने की कीमत लगभग 1,51,041 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है. वहीं कल यानी 23 सितंबर को दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत वाला सोना 900 रुपये गिरकर 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया था. अहम बात तो यह है कि सोने की कीमत में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली है.

सोने के दाम क्यों गिर रहे?

जानने वाली बात तो यह है कि लगातार तीसरे दिन सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है तो आखिर इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है? ये जानना जरूरी है कि सोने की कीमत में गिरावट की वजह डॉलर का मजबूत होना है. वहीं इसके साथ ही कमजोर वैश्विक रुक का भी असर पड़ा है. एलकेपी सिक्योरिटीज के मुताबिक, सोने के दाम ज्यादा होने पर कारोबारियों ने अपना मुनाफा कमाने के लिए सोने को बेचा, जिसकी वजह से सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ा और दाम में गिरावट देखने को मिली.

सोना-चांदी खरीदने से पहले करें ये काम

अगर आप भी सोना-चांदी के दाम में आई गिरावट के बाद इन्हें खरीदने वाले हैं तो पहले ताजा रेट चेक करें, उसके बाद ही खरीदने जाए क्योंकि सोने-चांदी के रेट बदलते रहते हैं तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप पहले ही ताजा रेट चेक कर लें.

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