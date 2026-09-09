सोना लगातार दूसरे दिन हुआ सस्ता, 2150 रुपए टूटा भाव, चांदी फिर चमकी

सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा. मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने के भाव में 2,150 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. कमजोर वैश्विक रुख के बीच 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, चांदी ने दो दिन तक स्थिर रहने के बाद एक बार फिर तेजी पकड़ी और 600 रुपए महंगी हो गई.

कितना सस्ता हुआ सोना?

ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत आज 2,150 रुपए घटकर 1,58,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई. इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. यानी लगातार दूसरे कारोबारी दिन सोने की कीमत में गिरावट आई है.

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चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार

जहां सोने की कीमत में गिरावट जारी रही, वहीं चांदी ने एक बार फिर तेजी का रुख अपना लिया. पिछले दो कारोबारी सत्रों में भाव स्थिर रहने के बाद आज चांदी 600 रुपए महंगी हो गई. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, चांदी की कीमत बढ़कर 2,41,100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है.

सोने-चांदी के भाव में क्यों आया बदलाव?

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर रुख का असर सोने की कीमतों पर पड़ा है. ग्लोबल मार्केट में सोने की चाल का सीधा असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिलता है. इसी वजह से दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत में तेज गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, चांदी ने इसके उलट तेजी दिखाई है. दो सत्र तक भाव स्थिर रहने के बाद मंगलवार को इसमें 600 रुपए की बढ़त हुई.

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आज सोना- चांदी खरीदना चाहिए कि नहीं?

जब बात आती है कि आज सोना और चांदी खरीदना चाहिए कि नहीं तो आज सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट से खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है. हालांकि, सोने का भाव अभी भी 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊंचे स्तर पर बना हुआ है. ऐसे में अगर आप शादी या तीज- त्योहार के लिए सोना खरीदने वाले हैं तो आप अपने बजट और आज के रेट को देखते हुए ये फैसला ले सकते हैं.