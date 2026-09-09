Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससोना लगातार दूसरे दिन हुआ सस्ता, 2150 रुपए टूटा भाव, चांदी फिर चमकी

सोना लगातार दूसरे दिन हुआ सस्ता, 2150 रुपए टूटा भाव, चांदी फिर चमकी

आज आप सोना और चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज सोना सस्ता हुआ और चांदी के रेट बढ़े हैं. यहां से आप इनके आंकड़ों के बारे में जान सकते हैं कि ये कितना सस्सा और महंगा हुआ है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 09 Sep 2026 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा. मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने के भाव में 2,150 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. कमजोर वैश्विक रुख के बीच 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, चांदी ने दो दिन तक स्थिर रहने के बाद एक बार फिर तेजी पकड़ी और 600 रुपए महंगी हो गई.

कितना सस्ता हुआ सोना?

ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने की कीमत आज 2,150 रुपए घटकर 1,58,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई. इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. यानी लगातार दूसरे कारोबारी दिन सोने की कीमत में गिरावट आई है. 

आसमान में मचा हड़कंप, ATC सिस्टम फेल होने से 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द

चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार

जहां सोने की कीमत में गिरावट जारी रही, वहीं चांदी ने एक बार फिर तेजी का रुख अपना लिया. पिछले दो कारोबारी सत्रों में भाव स्थिर रहने के बाद आज चांदी 600 रुपए महंगी हो गई. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, चांदी की कीमत बढ़कर 2,41,100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है. 

सोने-चांदी के भाव में क्यों आया बदलाव?

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर रुख का असर सोने की कीमतों पर पड़ा है. ग्लोबल मार्केट में सोने की चाल का सीधा असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिलता है. इसी वजह से दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत में तेज गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, चांदी ने इसके उलट तेजी दिखाई है. दो सत्र तक भाव स्थिर रहने के बाद मंगलवार को इसमें 600 रुपए की बढ़त हुई.

पीएम को 64% की सैलरी हाइक, सालाना 26.9 करोड़ का वेतन; ट्रंप भी हुए पीछे

आज सोना- चांदी खरीदना चाहिए कि नहीं?

जब बात आती है कि आज सोना और चांदी खरीदना चाहिए कि नहीं तो आज सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट से खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है. हालांकि, सोने का भाव अभी भी 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊंचे स्तर पर बना हुआ है. ऐसे में अगर आप शादी या तीज- त्योहार के लिए सोना खरीदने वाले हैं तो आप अपने बजट और आज के रेट को देखते हुए ये फैसला ले सकते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Gold Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
एक रात का किराया 3 लाख, तमाम होटल फुल, ब्रिक्स से पहले दिल्ली में मची होड़
एक रात का किराया 3 लाख, तमाम होटल फुल, ब्रिक्स से पहले दिल्ली में मची होड़
बिजनेस
आसमान में मचा हड़कंप, ATC सिस्टम फेल होने से 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द
आसमान में मचा हड़कंप, ATC सिस्टम फेल होने से 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द
बिजनेस
IRCTC के किचन से Zepto तक, 6 कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड, FDA ने कसा शिकंजा
IRCTC के किचन से Zepto तक, 6 कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड, FDA ने कसा शिकंजा
बिजनेस
पीएम को 64% की सैलरी हाइक, सालाना 26.9 करोड़ का वेतन; ट्रंप भी हुए पीछे
पीएम को 64% की सैलरी हाइक, सालाना 26.9 करोड़ का वेतन; ट्रंप भी हुए पीछे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
बिहार
बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 35 लाख लोग प्रभावित, बनाई गईं 456 सामुदायिक रसोई
बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 35 लाख लोग प्रभावित, बनाई गईं 456 सामुदायिक रसोई
बॉलीवुड
अक्षय-सैफ की ‘हैवान’ पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, हटाए गए कई अपशब्द, जानें- कितना है रन टाइम?
‘हैवान’ को कौन सा मिला सर्टिफिकेट, कितना है रन टाइम, जानें यहां
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
इंडिया
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
ट्रेंडिंग
सवारी ने ड्राइवर की बेटी के लिए खरीदा खिलौना- दिल जीत लेगा वीडियो
सवारी ने ड्राइवर की बेटी के लिए खरीदा खिलौना- दिल जीत लेगा वीडियो
Home Tips
Switchboard Cleaning: सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई
सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget