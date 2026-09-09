आसमान में मचा हड़कंप, ATC सिस्टम फेल होने से 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ब्रिटेन के ATC सिस्टम में बड़ी खराबी, हजारों उड़ानें रद्द.

हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे, देशभर में भारी अफरा-तफरी.

तकनीकी समस्या सुलझी पर आज भी सैकड़ों उड़ानें प्रभावित.

एयरलाइंस ने NATS प्रमुख के इस्तीफे की मांग, जांच जारी.

ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम में आई बड़ी तकनीकी खराबी के चलते मंगलवार देर रात तक देश भर में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, जिससे हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. फ्लाइट मॉनिटरिंग वेबसाइट Flightradar24 की दी गई जानकारी में इसका खुलासा हुआ है.

ब्रिटेन की नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज ने कहा कि कल शाम तक ही उनके फ्लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम की समस्या ठीक कर ली गई थी, लेकिन देरी का असर देश भर के 15 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर दिखा क्योंकि एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स रुकी हुई फ्लाइट्स के लिए भारी बैकलॉग को साफ करने की कोशिश में जुटे हुए थे.

3 घंटे फंसे रहे पैसेंजर्स

आयरलैंड जाने वाली अपनी रायनएयर (Ryanair) फ्लाइट के कैंसिल होने से पहले जोसी डोनोग्यू गैटविक नाम की एक यात्री एक प्लेन में तीन घंटे तक फंसी रहीं. उन्होंने कहा, "उस एयरपोर्ट से निकलना ऐसा था जैसे अल्काट्राज से बाहर निकलने की कोशिश करना हो." अल्काट्राज सैन फ्रांसिस्को में स्थित एक जेल है, जहां सुरक्षा और निगरानी इतनी सख्त है कि वहां से भागना नामुमकिन है.

गैटिवक की ही तरह कई दूसरे पैसेंजर्स भी एयरपोर्ट्स पर हैरान-परेशान से दिखे क्योंकि एक तो फ्लाइट्स के कैंसिल होने की जानकारी एयरलाइंस की तरफ से पहले नहीं दी गई थी, ऊपर से लोगों की भारी भीड़ जमा होने से अफरा-तफरी जैसा माहौल बना रहा.

एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल

ब्रिटेन की नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज (NATS) के फ्लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम में अचानक आई तकनीकि खराबी की वजह से ब्रिटिश एयरवेज, ईजीजेट, KLM और लुफ्थांसा जैसी कई बड़ी एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानें रद्द या लेट हुईं. यहां तक कि मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को भी ज्यूरिख डायवर्ट करना पड़ा.

आज क्या है स्थिति?

यूके में 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द होने का आज असर कुछ ऐसा है कि एयरपोर्ट्स पर सामान्य से बहुत ज्यादा भीड़ है, एयरलाइंस को फ्लाइट्स और क्रू मेंबर्स की पोजीशन सही करने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते 177 से ज्यादा उड़ानें आज भी कैंसिल कर दी गई हैं.

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन Ryanair ने बताया है कि उसके 65,000 से अधिक यात्री 8 घंटे तक की देरी से प्रभावित हुए हैं. ब्रिटिश एयरवेज (British Airways) ने भी उड़ानों पर गहरा असर पड़ने की बात कही है.

एयरलाइंस कंपनियों ने इस बार-बार होने वाली खराबी के लिए NATS के प्रमुख से इस्तीफे की मांग की है. इधर यूके की परिवहन सचिव Heidi Alexander ने भी यात्रियों से माफी मांगी है और आश्वासन दिया है कि इस तकनीकी विफलता की जांच की जा रही है.

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