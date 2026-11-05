ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में बेटे युग संग पहुंचे अजय देवगन, श्रिया सरन से लेकर इशिता दत्ता ने लूटी महफिल

'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में बेटे युग संग पहुंचे अजय देवगन, श्रिया सरन से लेकर इशिता दत्ता ने लूटी महफिल

फिल्म 'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में अजय देवगन अपने बेटे युग संग पहुंचे. वहीं, श्रिया सरन से लेकर इशिता दत्ता तक अपने खूबसूरत अंदाज से महफिल लूटती नजर आईं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 05 Nov 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन पिछली बार अपनी सुपरहिट फ्रैंचाइजी की तीसरी और आखिरी फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में नजर आए थे. इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से शानदार रिस्पॉन्स मिला और ये बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई. ऐसे में फिल्म की सफलता का जश्न मनाने के लिए मेकर्स ने 4 नवंबर को सक्सेस और दिवाली पार्टी रखी, जिसमें अजय देवगन समेत फिल्म की पूरी स्टारकास्ट शामिल हुई.

बेटे युग संग पहुंचे अजय देवगन

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'रामायण' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में 36 लाख से ज्यादा बिके टिकट,
'रामायण' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में कमाई 130 करोड़ के पार
बॉलीवुड
'रामायण' के बज के बीच सलमान खान की 'मातृभूमि' के ट्रेलर को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें- कब होगा रिलीज?
सलमान खान की 'मातृभूमि' के ट्रेलर को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें- कब होगा रिलीज?
बॉलीवुड
Live Updates: सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणबीर कपूर की 'रामायण', ओपनिंग डे पर तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड?
लाइव: 'सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणबीर कपूर की 'रामायण', तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड?
बॉलीवुड
Ramayana Advance Booking Day 1 Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, पहले दिन के लिए 50 करोड़ के पार हुई कमाई
Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, पहले दिन के लिए 50 करोड़ के पार हुई कमाई

'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में अजय देवगन अपने बेटे युग संग पहुंचे. दोनों ने रेड कार्पेट पर पैप्स को एक से बढ़कर एक पोज दिए. इस दौरान अजय देवगन ब्लैक फुल स्लीव टी-शर्ट के साथ डेनिम जींस पहने नजर आए. वहीं, युग ने डेनिम शर्ट के साथ ब्लैक जींस कैरी की थी. दोनों का लुक काफी शानदार लग रहा था. बाप-बेटे की बॉन्डिंग ने फैंस का दिल जीत लिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vishal Mohan Jaiswal (@vmj_bollywood)

श्रिया सरन ने साड़ी में ढाया कहर

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की सक्सेस पार्टी में श्रिया सरन अपने बेहद खूबसूरत अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने आइवरी कलर की खूबसूरत नेट साड़ी पहनी थी, जिस पर बारीक एम्ब्रॉइडरी वर्क किया गया था. इसके साथ उन्होंने मैचिंग डीप नेक ब्लाउज कैरी किया था. श्रिया ने पर्ल और कुंदन नेकलेस, मैचिंग झुमकों और कंगन से अपने लुक को पूरा किया. खुले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी और ग्लॉसी मेकअप में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arun kumar 🌹🇮🇳 (@arunkumareporter)

पति वत्सल सेठ संग पहुंचीं इशिता दत्ता

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की सक्सेस पार्टी में इशिता दत्ता अपने पति वत्सल सेठ संग पहुंची. इस दौरान इशिता पेस्टल ग्रीन कलर की नेट साड़ी में नजर आईं, जिस पर सिल्वर और कटदाना वर्क किया गया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vishal Mohan Jaiswal (@vmj_bollywood)

इसके साथ उन्होंने मैचिंग हैवी ब्लाउज पहना था. बड़े झुमके, खुले बाल और ग्लॉसी मेकअप में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maroof Mian (@maroofmian.sayyed)

वहीं, वत्सल सेठ कुर्ता-पजामा में नजर आए. दोनों का ट्रेडिशनल लुक काफी शानदार लग रहा था. दोनों ने हाथों में हाथ डालकर एक से बढ़कर एक पोज दिए. इस दौरान उनकी केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.

जयदीप अहलावत ने बढ़ाई पार्टी की रौनक

वहीं, 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की सक्सेस पार्टी में बॉलीवुड एक्टर जयदीप अहलावत भी पहुंचे. इस दौरान वो पिंक कलर की शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने नजर आए. उन्होंने रेड कार्पेट पर कई शानदार पोज दिए. इस इवेंट में अमन देवगन, मृणाल जाधव, अरशद वारसी, फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक और प्रोड्यूसर ने भी शिरकत की और पार्टी की रौनक बढ़ाई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vishal Mohan Jaiswal (@vmj_bollywood)

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के बारे में जानिए

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, रजत कपूर और मृणाल जाधव अपने पुराने किरदारों में नजर आए. वहीं, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज ने नए किरदारों के साथ एंट्री की. फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है. अब ये फिल्म जल्द ही नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Drishyam 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में 36 लाख से ज्यादा बिके टिकट,
'रामायण' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में कमाई 130 करोड़ के पार
बॉलीवुड
'रामायण' के बज के बीच सलमान खान की 'मातृभूमि' के ट्रेलर को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें- कब होगा रिलीज?
सलमान खान की 'मातृभूमि' के ट्रेलर को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें- कब होगा रिलीज?
बॉलीवुड
Live Updates: सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणबीर कपूर की 'रामायण', ओपनिंग डे पर तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड?
लाइव: 'सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणबीर कपूर की 'रामायण', तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड?
बॉलीवुड
Ramayana Advance Booking Day 1 Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, पहले दिन के लिए 50 करोड़ के पार हुई कमाई
Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, पहले दिन के लिए 50 करोड़ के पार हुई कमाई
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर जंग छेड़कर हारे ट्रंप? रिजल्ट के बाद दिया जवाब, बोले- 'मौका मिला तो...'
ईरान पर जंग छेड़कर हारे ट्रंप? रिजल्ट के बाद दिया जवाब, बोले- 'मौका मिला तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली पर यूपी में बम की धमकी, अयोध्या से वाराणसी-मथुरा तक अलर्ट
दिवाली पर यूपी में बम की धमकी, अयोध्या से वाराणसी-मथुरा तक अलर्ट
इंडिया
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
क्रिकेट
WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज शाम इन रास्तों पर जाने से बचें, ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी
दिल्ली में आज शाम इन रास्तों पर जाने से बचें, ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी
विश्व
चुनाव हारने के बाद जब सामने आए ट्रंप तो कैसा था मिजाज, 41 मिनट तक क्या बात की?
चुनाव हारने के बाद जब सामने आए ट्रंप तो कैसा था मिजाज, 41 मिनट तक क्या बात की?
ट्रेंडिंग
खटमल मारने के लिए लगाई आग, लेकिन खुद की लग गई लंका
खटमल मारने के लिए लगाई आग, लेकिन खुद की लग गई लंका
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget