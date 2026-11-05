ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदिवाली पर शेयर मार्केट बंद हैं या खुले? जानें, 8 नवंबर को कितने बजे होगी मुहूर्त ट्रेडिंग

दिवाली पर शेयर मार्केट बंद हैं या खुले? जानें, 8 नवंबर को कितने बजे होगी मुहूर्त ट्रेडिंग

दिवाली इस बार 8 नवंबर 2026 को है और ऐसे में शेयर बाजार कारोबार के लिए खुला रहेगा या बंद रहेगा? इसके बारे में यहां से जान सकते हैं. साथ ही जानें दिवाली के दिन NSE और BSE पर मुहूर्त ट्रेडिंग कितने बजे होगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 05 Nov 2026 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

दिवाली पर घरों में लक्ष्मी-गणेश की पूजा होती है और कई लोग इस दिन निवेश की शुरुआत भी करते हैं. ऐसे में शेयर बाजार से जुड़े लोगों के मन में सवाल है कि इस बार दिवाली पर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा? खास बात ये है कि दिवाली रविवार को पड़ रही है, जिस दिन आमतौर पर शेयर बाजार में कारोबार नहीं होता है. तो क्या इस बार निवेशकों को मुहूर्त ट्रेडिंग का मौका मिलेगा? आइये जानते हैं.

हर साल दिवाली पर NSE और BSE के मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खास सेशन किया जाता है. मतलब बाजार में पूरे दिन नहीं खुलता लेकिन कुछ फिक्स समय पर कुछ घंटों के लिए कारोबार होता है. इस साल भी दिवाली के दिन बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग होगी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
RBI ने बैंकों में डाले 2.5 करोड़ रुपए, फिर भी महंगा हो सकता है लोन! जानें क्या है कारण
RBI ने बैंकों में डाले 2.5 करोड़ रुपए, फिर भी महंगा हो सकता है लोन! जानें क्या है कारण
बिजनेस
घर का सिलेंडर हुआ महंगा? जानें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का क्या है रेट
घर का सिलेंडर हुआ महंगा? जानें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का क्या है रेट
बिजनेस
आपको सोन पापड़ी मिली? दिल्ली की कंपनी ने कर्मचारियों को बांटे लाखों के iPhone
आपको सोन पापड़ी मिली? दिल्ली की कंपनी ने कर्मचारियों को बांटे लाखों के iPhone
बिजनेस
धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं सोना? जानें घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं
धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं सोना? जानें घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं

कितने बजे होगी मुहूर्त ट्रेडिंग?
इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग रविवार, 8 नवंबर को लक्ष्मी पूजन के दिन होगी. NSE और BSE पर प्री-ओपन सेशन दोपहर 2:05 बजे शुरू होगा. इसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग दोपहर 2:20 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक चलेगी.

यानी अगर आप दिवाली के दिन शेयर खरीदने या बेचने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बाजार के इस खास समय का ध्यान रखना होगा. ये रोज की तरह सुबह 9:15 बजे से नहीं खुलेगा. 

दिवाली पर बाजार क्यों खुलता है?
मुहूर्त ट्रेडिंग भारतीय शेयर बाजार की पुरानी परंपरा है. इसे नए हिंदू संवत की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है. इस बार दिवाली के साथ संवत 2083 की शुरुआत होगी. कई निवेशक इस दिन शुभ मुहूर्त में शेयर खरीदकर नए कारोबारी साल की शुरुआत करते हैं. हालांकि, ये परंपरा और मान्यता से जुड़ा मौका है. 

नवंबर में कब-कब बंद है शेयर बाजार?
दिवाली के अलावा नवंबर में NSE और BSE की छुट्टियों का भी ध्यान रखना चाहिए. एक्सचेंज के कैलेंडर के मुताबिक, 10 नवंबर को दिवाली बलिप्रतिपदा और 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर बाजार बंद रहेगा. इसके अलावा शनिवार और रविवार को कारोबार नहीं होता है. हालांकि, 8 नवंबर रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खास सेशन आयोजित किया जाएगा. 

RBI ने बैंकों में डाले 2.5 करोड़ रुपए, फिर भी महंगा हो सकता है लोन! जानें क्या है कारण

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Stock Market Diwali 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
RBI ने बैंकों में डाले 2.5 करोड़ रुपए, फिर भी महंगा हो सकता है लोन! जानें क्या है कारण
RBI ने बैंकों में डाले 2.5 करोड़ रुपए, फिर भी महंगा हो सकता है लोन! जानें क्या है कारण
बिजनेस
घर का सिलेंडर हुआ महंगा? जानें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का क्या है रेट
घर का सिलेंडर हुआ महंगा? जानें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का क्या है रेट
बिजनेस
आपको सोन पापड़ी मिली? दिल्ली की कंपनी ने कर्मचारियों को बांटे लाखों के iPhone
आपको सोन पापड़ी मिली? दिल्ली की कंपनी ने कर्मचारियों को बांटे लाखों के iPhone
बिजनेस
धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं सोना? जानें घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं
धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं सोना? जानें घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से जंग छेड़कर हारे ट्रंप? रिजल्ट के बाद दिया जवाब, बोले- 'मौका मिला तो...'
ईरान से जंग छेड़कर हारे ट्रंप? रिजल्ट के बाद दिया जवाब, बोले- 'मौका मिला तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली पर यूपी में बम की धमकी, अयोध्या से वाराणसी-मथुरा तक अलर्ट
दिवाली पर यूपी में बम की धमकी, अयोध्या से वाराणसी-मथुरा तक अलर्ट
इंडिया
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
क्रिकेट
कब-कहां है भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे, देखें A to Z डिटेल
कब-कहां है भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे, देखें A to Z डिटेल
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में बेटे युग संग पहुंचे अजय देवगन, श्रिया सरन से लेकर इशिता दत्ता ने लूटी महफिल
'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में बेटे युग संग पहुंचे अजय, श्रिया सरन ने साड़ी में ढाया कहर
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज शाम इन रास्तों पर जाने से बचें, ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी
दिल्ली में आज शाम इन रास्तों पर जाने से बचें, ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी
विश्व
चुनाव हारने के बाद जब सामने आए ट्रंप तो कैसा था मिजाज, 41 मिनट तक क्या बात की?
चुनाव हारने के बाद जब सामने आए ट्रंप तो कैसा था मिजाज, 41 मिनट तक क्या बात की?
जनरल नॉलेज
Dhanteras 2026: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा कहां से शुरू हुई, धन्वंतरि से इसका क्या संबंध?
धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा कहां से शुरू हुई, धन्वंतरि से इसका क्या संबंध?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget