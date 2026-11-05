दिवाली पर शेयर मार्केट बंद हैं या खुले? जानें, 8 नवंबर को कितने बजे होगी मुहूर्त ट्रेडिंग

दिवाली पर घरों में लक्ष्मी-गणेश की पूजा होती है और कई लोग इस दिन निवेश की शुरुआत भी करते हैं. ऐसे में शेयर बाजार से जुड़े लोगों के मन में सवाल है कि इस बार दिवाली पर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा? खास बात ये है कि दिवाली रविवार को पड़ रही है, जिस दिन आमतौर पर शेयर बाजार में कारोबार नहीं होता है. तो क्या इस बार निवेशकों को मुहूर्त ट्रेडिंग का मौका मिलेगा? आइये जानते हैं.

हर साल दिवाली पर NSE और BSE के मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खास सेशन किया जाता है. मतलब बाजार में पूरे दिन नहीं खुलता लेकिन कुछ फिक्स समय पर कुछ घंटों के लिए कारोबार होता है. इस साल भी दिवाली के दिन बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग होगी.

कितने बजे होगी मुहूर्त ट्रेडिंग?

इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग रविवार, 8 नवंबर को लक्ष्मी पूजन के दिन होगी. NSE और BSE पर प्री-ओपन सेशन दोपहर 2:05 बजे शुरू होगा. इसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग दोपहर 2:20 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक चलेगी.

यानी अगर आप दिवाली के दिन शेयर खरीदने या बेचने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बाजार के इस खास समय का ध्यान रखना होगा. ये रोज की तरह सुबह 9:15 बजे से नहीं खुलेगा.

दिवाली पर बाजार क्यों खुलता है?

मुहूर्त ट्रेडिंग भारतीय शेयर बाजार की पुरानी परंपरा है. इसे नए हिंदू संवत की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है. इस बार दिवाली के साथ संवत 2083 की शुरुआत होगी. कई निवेशक इस दिन शुभ मुहूर्त में शेयर खरीदकर नए कारोबारी साल की शुरुआत करते हैं. हालांकि, ये परंपरा और मान्यता से जुड़ा मौका है.

नवंबर में कब-कब बंद है शेयर बाजार?

दिवाली के अलावा नवंबर में NSE और BSE की छुट्टियों का भी ध्यान रखना चाहिए. एक्सचेंज के कैलेंडर के मुताबिक, 10 नवंबर को दिवाली बलिप्रतिपदा और 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर बाजार बंद रहेगा. इसके अलावा शनिवार और रविवार को कारोबार नहीं होता है. हालांकि, 8 नवंबर रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खास सेशन आयोजित किया जाएगा.

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