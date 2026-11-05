कब-कहां है भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे, देखें A to Z डिटेल
भारत ने 5 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा वनडे दिवाली से पहले होगा, जानिए ये मुकाबला कब और कहां पर होगा. टाइमिंग क्या होगी.
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है. ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन भी शानदार रहा, जिसके चलते पूरी न्यूजीलैंड टीम 185 पर ढेर हो गई. लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 74 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि रोहित शर्मा शून्य पर आउट हुए थे. लेकिन भारत को लक्ष्य हासिल करने में कोई परेशानी नहीं हुई. जानें अब दूसरा वनडे कब और कहां पर है, वो मैच कितने बजे शुरू होगा.
पहले वनडे में भारत की गेंदबाजी शानदार रही. अंशुल कंबोज ने 10 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 2 विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था. अर्शदीप सिंह ने शुरूआती विकेट लेकर न्यूजीलैंड को झटका दिया, हालांकि वह सबसे महंगे भी रहे. गेंदबाजों के लिए मददगार इस पिच पर विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली, जो उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है. कप्तान शुभमन गिल भी अच्छी लय में दिखे.
कब है भारत और न्यूजीलेंड के बीच दूसरा वनडे?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे शनिवार, 7 नवंबर को है. इस बार दिवाली रविवार, 8 नवंबर की है. 7 नवंबर को छोटी दिवाली वाले दिन ये मैच है.
कहां पर होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे?
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे वेलिंग्टन के वेलिंग्टन रीजनल स्टेडियम में होगा.
कितने बजे शुरू होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे लोकल समय के अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, इस समय भारत में सुबह के 7:30 बज रहे होंगे. भारतीय समयनुसार टॉस सुबह 7 बजे होगा.
भारतीय स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नमन धीर, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार.
न्यूजीलैंड स्क्वॉड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, जैकब डफी, मैट हेनरी, विल यंग, माइकल ब्रेसवेल, काइल जेमीसन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, ब्लेयर टिकनर, नेथन स्मिथ, मैथ्यू फिशर.
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