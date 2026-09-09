पीएम को 64% की सैलरी हाइक, सालाना 26.9 करोड़ का वेतन; ट्रंप भी हुए पीछे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिंगापुर पीएम वोंग का वेतन 64% बढ़ा, सबसे अधिक हुआ.

बढ़ा वेतन 3.6 मिलियन SGD, ट्रंप से सात गुना.

सिंगापुर उच्च वेतन से योग्य लोग आकर्षित, भ्रष्टाचार रोके.

जनता के विरोध पर पीएम वोंग बढ़ा वेतन दान करेंगे.

दुनिया के तमाम राजनेताओं का नाम सुनते ही कभी न कभी मन में ख्याल आना लाजिमी है कि इनका रुतबा जितना ज्यादा है, उतनी ही ज्यादा इन्हें तनख्वाह भी मिलती है. अमूमन लोग सोचते हैं कि एक शक्तिशाली राष्ट्र होने के नाते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैलरी शायद दुनिया के तमाम राजनेताओं से ज्यादा होगी, जबकि ऐसा है नहीं. आज हम आपको एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी सैलरी ट्रंप से कई गुना ज्यादा है.

यहां सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग (Lawrence Wong) की बात की जा रही है. 15 अक्टूबर से उनकी तनख्वाह 64% बढ़कर आने वाली है. इस भारी-भरकम हाइक के बाद उनकी सालाना कमाई 2.2 मिलियन सिंगापुर डॉलर (करीब 16.4 करोड़ रुपये) से बढ़कर सीधे 3.6 मिलियन सिंगापुर डॉलर (करीब 26.9 करोड़ रुपये) हो जाएगी. सैलरी में इस बढ़ोतरी के साथ वोंग दुनिया भर के सरकार प्रमुखों की सैलरी रैंकिंग में सबसे ऊपर आ गए हैं. कई रिपोर्टों में तो यह तक दावा किया जा रहा है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सरकार प्रमुख हैं.

ट्रंप से 7 गुना ज्यादा वेतन

3.6 मिलियन सिंगापुर डॉलर (2.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर) सालाना के हिसाब से वोंग की महीने की तनख्वाह लगभग 300,000 सिंगापुर डॉलर प्रति माह (लगभग 237,500 अमेरिकी डॉलर प्रति माह) बैठती है. इस हिसाब से वोंग की सैलरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सालाना सैलरी (लगभग 4 लाख डॉलर) है से करीब 7 गुना ज्यादा है.

सिंगापुर में इतनी क्यों पॉलिटिकल लीडर्स की सैलरी?

राजनीति से जुड़े लोगों की बड़ी सैलरी का सिंगापुर हमेशा बचाव करता आ रहा है. सिंगापुर का मानना है कि देश को चलाने के लिए अच्छे काबिल लोगों की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो. ऐसे में सरकार को भी उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ, टॉप लॉयर्स और बैंकर्स के बराबर या उनसे बेहतर सैलरी देनी होगी क्योंकि अगर राजनीतिक नेताओं की सैलरी कम होगी, तो काबिल लोग सरकारी सेवा में आने के बजाय कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना पसंद करेंगे.

बढ़ी हुई रकम करेंगे दान

पीएम की सैलरी हाइक पर सिंगापुर में इन दिनों बहस छिड़ी हुई है. लोग पहले से वैश्विक आर्थिक मंदी और छंटनी से परेशान है. आम जनता का तर्क है कि जब देश का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, तब पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले नेताओं की सैलरी में इतनी बढ़ोतरी जायज नहीं है.

जनता के भारी विरोध को देखते हुए संसद में 8 सितंबर 2026 को इस वेतन संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान पीएम वोंग ने ऐलान किया कि वह अगले 5 सालों तक (जब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे) सैलरी हाइक के रूप में बढ़ी हुई 10.5 करोड़ (1.4 मिलियन सिंगापुर डॉलर) की रकम को सामाजिक और कल्याणकारी कार्यों के लिए दान कर देंगे.

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