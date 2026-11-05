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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअग्निवीरों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, CJP के सौरव दास बोले- मास्टरस्ट्रोक यू-टर्न!

अग्निवीरों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, CJP के सौरव दास बोले- मास्टरस्ट्रोक यू-टर्न!

अग्निवीरों की सेवा अवधि को बढ़ाने को लेकर बड़ा अपडेट आया है. जिस पर सीजेपी के सौरव दास ने कहा है कि सरकार डरी हुई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 05 Nov 2026 09:47 AM (IST)
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भारतीय सेनाओं में 2022 में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. भारत सरकार ने अग्निवीरों के पहले बैच की सेवा की अवधि दो साल और बढ़ा दी है. जिस पर विपक्ष उन्हें मास्टरस्ट्रोक बता रहा है. सीजेपी के नेता सौरव दास ने भी मोदी सरकार पर अग्निवीरों की सेवा 2 साल और बढ़ाने पर तंज कसा है.

सौरव ने सोशल मीडिया पर अग्निवीरों की सेवा 2 साल और बढ़ाने वाला पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, मोदी सरकार का एक मास्टरस्ट्रोक यू-टर्न. बेरोजगारी के संकट का सामना कर रहे युवाओं का डर बिल्कुल वास्तविक है. सरकार डरी हुई है. बहुत ज्यादा डरी हुई है.

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रांका ने योजना पर उठाए सवाल
सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने भी अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि आखिर यह योजना शुरू ही क्यों की गई थी?

अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पहले सिर्फ 25 परसेंट सेना में जाने का प्रावधान था. अब ये आंकड़ा 75 परसेंट कर दिया गया है. वो भी 2 साल के लिए  इसके बाद सभी 75 फीसदी लोगों का चुनाव सेना के पैमाने के तहत ही किया जाएगा.2 साल पूरा होने के बाद 75 फीसदी अग्निवीर सेना में आ पाएंगे. इस दौरान उन्हें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे.

बता दें अग्निवीर का पहला बैच 2022 में शुरू हुआ था और ये इसी साल आखिर में खत्म होने वाला था. सेवा खत्म होने से कुछ दिन पहले ही सरकार ने उन्हें 2 साल का गिफ्ट दे दिया है.

ये भी पढ़ें: सोनम वांगचुक के स्कूल को केंद्र ने दिया नोटिस, भड़की CJP, दीपके बोले- 'हमारे पास ऐसी...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 05 Nov 2026 09:33 AM (IST)
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