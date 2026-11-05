Dhanteras 2026: हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाए जाने वाले पांच दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धनतेरस के पावन अवसर से होती है. इस विशेष दिन पर देश भर में बाजारों की रौनक देखते ही बनती है और लोग अपनी परंपराओं के अनुसार बहुमूल्य धातुओं की खरीदारी करते हैं. इस त्योहार का मुख्य केंद्र सोना, चांदी और बर्तन खरीदना माना जाता है, जिसके पीछे सदियों पुराना इतिहास और प्राचीन पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं. आम बोलचाल की भाषा में इस पर्व को चिकित्सा विज्ञान के देवता और आर्थिक समृद्धि के संयोजन के रूप में देखा जाता है, जो सदियों से हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा बना हुआ है. आइए जानें कि इस दिन सोना-चांदी खरीदने की परंपरा कहां से शुरू हुई?

समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरि का आगमन

इस परंपरा की ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन की प्रसिद्ध घटना से जुड़ी हुई हैं. जब देवताओं और असुरों द्वारा क्षीरसागर का मंथन किया गया था, तब कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे. उनके एक हाथ में जीवनदायिनी औषधियों से भरा कलश और दूसरे हाथ में स्वर्ण यानी सोना सुशोभित था. इस ऐतिहासिक प्रसंग के कारण ही इस खास तिथि को धातु और मूल्यवान वस्तुओं की खरीद के लिए सबसे उत्तम माना गया, जो आज भी परंपरा के रूप में जीवित है.

देवताओं के वैद्य और पीतल धातु का नाता

पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार भगवान धन्वंतरि जब प्राकट्य हुए थे, तो उनके हाथ में जो पात्र था, उसे पीतल या स्वर्ण धातु का स्वरूप माना जाता है. धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में इस धातु को बेहद शुद्ध और पवित्र माना गया है. यही वजह है कि आज भी इस दिन केवल सोने-चांदी तक ही सीमित न रहकर, लोग पीतल के बर्तन या अन्य वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ मानते हैं. यह मान्यता सीधे तौर पर प्राचीन चिकित्सा पद्धति और धातुओं के आयुर्वेदिक महत्व से जुड़ी हुई है.

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धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर

समुद्र मंथन का यह महाअभियान केवल एक देवता के प्रकट होने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसी दौरान ब्रह्मांड की अपार संपदा और समृद्धि के प्रतीक भी सामने आए थे. भगवान धन्वंतरि के प्रगट होने के बाद धन की देवी माता लक्ष्मी और खजाने के संरक्षक कुबेर देव भी इसी दिन सागर से बाहर आए थे. इन तीनों शक्तियों का एक ही दिन मिलन इस तिथि को आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद खास बना देता है. मान्यता है कि इस दिन इनकी उपासना करने और घर में नई वस्तुएं लाने से वैभव में वृद्धि होती है.

पारंपरिक बर्तनों से आधुनिक खरीदारी का सफर

समय के साथ हर सामाजिक परंपरा में बदलाव आता है और धनतेरस का त्योहार भी इसका अपवाद नहीं है. प्राचीन काल में जब बाजार सीमित थे, तब लोग इस दिन मुख्य रूप से तांबे, पीतल, कांसे या मिट्टी से बने बर्तन जैसे कलश और दीये ही घर लाते थे. इसका मूल उद्देश्य घर में शुद्ध धातु लाकर सकारात्मकता बढ़ाना था. हालांकि, आधुनिक दौर में यह परंपरा काफी हद तक बदल चुकी है और लोग अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सोने-चांदी के सिक्कों, आभूषणों के साथ-साथ वाहन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खरीदने लगे हैं.





सोना और चांदी खरीदने के पीछे का कारण

कीमती धातुओं जैसे सोना और चांदी को केवल धार्मिक मान्यता से ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखा जाता है. ऐतिहासिक रूप से इन्हें संकट के समय का सबसे बड़ा मददगार माना गया है. जब लोग इस दिन इन धातुओं को खरीदते हैं, तो वे एक तरह से अपने भविष्य को आर्थिक मजबूती दे रहे होते हैं. इसके अलावा, चमकदार और कभी न जंग खाने वाली इन धातुओं को प्रगति, स्थिरता और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है.

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