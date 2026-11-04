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हिंदी न्यूज़बिजनेसआपको सोन पापड़ी मिली? दिल्ली की कंपनी ने कर्मचारियों को बांटे लाखों के iPhone

आपको सोन पापड़ी मिली? दिल्ली की कंपनी ने कर्मचारियों को बांटे लाखों के iPhone

दिवाली के त्यौहार पर देश की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को तोहफे देती हैं. लेकिन दिल्ली की एक कंपनी जो तोहफा दिया है, वो देखते ही बन रहा है. गिफ्ट पाने वाले भी इसे देख हैरान रह गए.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 04 Nov 2026 11:34 PM (IST)
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दिवाली के मौके पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को गिफ्ट देती हैं. आमतौर पर इन गिफ्ट में मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, गिफ्ट वाउचर या दूसरे घरेलू सामान शामिल होते हैं. लेकिन दिल्ली की एक कंपनी ने इस बार अपने कर्मचारियों को ऐसा तोहफा दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर iPhone 16 गिफ्ट किया है. हर फोन की कीमत करीब 70 हजार रुपये बताई जा रही है.

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कर्मचारियों को मिला सरप्राइज
दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो दिल्ली के रोहिणी में स्थित एक कंपनी का है. जिसे कंपनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में कर्मचारियों की टेबल पर रिबन से सजाए गए iPhone 16 के बॉक्स रखे दिखाई दे रहे हैं. फोन अलग-अलग कलर का है. इनमें सफेद, हरा, नीला और काला रंग शामिल हैं.

 
 
 
 
 
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इस वीडियो के आखिर में कुछ महिला कर्मचारी हैं जो अपने हाथों में नए फोन लेकर खुशी जाहिर करती नजर आ रही हैं. कंपनी ने वीडियो के साथ फनी कैप्शन में लिखा, 'No competition. आपको क्या मिला?'

वायरल हो रहा वीडियो
कंपनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लाखों लोगों ने इसे देखा और कई यूजर्स ने कंपनी के इस कदम की तारीफ की. कुछ लोगों ने मजाक में कंपनी से पूछा कि क्या वहां नौकरी के लिए कोई जगह खाली है. कोई कह रहा है कि इस कंपनी में नौकरी दिलवा दो, तो वहीं कोई कह रहा है कि यहां वेकेंसी खाली है क्या. तो वहीं कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उनकी कंपनी तो केवल मिठाई देकर खुश हो जाती है.

हालांकि कई लोगों को इस वीडियो पर भरोसा भी नहीं हो रहा है. कई लोग कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो है. तो वहीं कई लोग कह रहे हैं कि वायरल होने की स्ट्रैटेजी है. असलियत क्या है ये तो कोई नहीं जानता. लेकिन फिर भी कंपनी की ये पहल कर्मचारियों के लिए वाकई काबिल-ए-तारीफ है.

ये भी पढ़ें: धनतेरस-दीवाली पर खरीद रहे हैं सोना? जानें घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 04 Nov 2026 11:34 PM (IST)
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