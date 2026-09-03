सुबह- सुबह चांदी 5000 रुपए सस्ती, कितना टूटा सोना, देखें 3 सितंबर को Gold- Silver का ताजा भाव
Gold Silver Price Today, 3 September: आज सोना और चांदी दोनों के दाम में गिरावट आई है. इन दोनों के ही भाव कितने गिरे हैं, आप यहां से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं.
एक तरफ जहां महंगाई की मार ने प्याज और दूध खरीदना मुश्किल कर दिया है तो वहीं, दूसरी तरफ सोना- चांदी लोगों को राहत दे रही है. एक बार फिर आज यानी 3 सितंबर को गोल्ड और सिल्वर के दाम में कटौती हुई है. इन दोनों के ही भाव में बड़ा बदलाव आया है, जो आम आदमी के लिए खुशी की बात है. यहां से आप जान सकते हैं कि आज सोना और चांदी किस भाव पर कारोबार कर रहे हैं.
कितना सस्ता हुआ सोना?
वैश्विक बाजार में कमजोरी के रुख के कारण राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार छठे सत्र में गिरावट जारी रही है. सोना आज 2100 रुपए टूटकर 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है. 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के बंद स्तर से सीधा 2100 रुपए टूटकर लगभग तीन सप्ताह के निचले स्तर 1,56,100 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गई है.
बता दें कि पिछले छह कारोबारी सत्रों में सोने में 11,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है. 25 अगस्त को इसकी कीमत 1,67,100 रुपए थी. सोना आखिरी बार 14 अगस्त को इतना सस्ता देखा गया था, जब इसकी कीमत 1,56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम थी.
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कितनी सस्ती हुई चांदी?
चांदी की कीमतों में भी लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है. आज चांदी सीधा 5,000 रुपए टूटकर 2,35,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. पिछले सत्र में चांदी 2,40,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.
क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हालात?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 25.24 डॉलर यानी 0.58 प्रतिशत बढ़कर 4,303.12 डॉलर प्रति औंस हो गया है, जबकि चांदी लगभग 1 प्रतिशत टूटकर 63.64 डॉलर प्रति औंस रह गई है. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज में चांदी की कीमत 1,841 रुपए यानी 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,33,600 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है.
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