Petrol- Diesel Price Today: 3 सितंबर को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट
आज, 3 सितंबर को देशभर में पेट्रोल और डीजल किस रेट पर मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी यहां दी जा रही है. यहां शहर अनुसार पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट मौजूद है.
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज सुबह 6 बजे बदलती हैं. आप अपने गाड़ी की टंकी फुल कराने वाले हैं तो आपको पेट्रोल और डीजल का ताजा रेट तो पता होना ही चाहिए. 3 सितंबर के दिन 1 पेट्रोल और डीजल किस रेट पर मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी यहां मौजूद है. बता दें कि आज भी ईंधन को रेट में किस तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी आज भी कल वाले भाव पर ही पेट्रोल और डीजल का कारोबार हो रहा है.
शहर अनुसार, पेट्रोल के दाम-
|शहर के नाम
|पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
|दिल्ली
|102.12 रुपये
|मुंबई
|111.31 रुपये
|कोलकाता
|113.51 रुपये
|चेन्नई
|107.78 रुपये
|हैदराबाद
|115.69 रुपये
|पटना
|113.35 रुपये
|पोर्ट ब्लेयर
|88.66 रुपये
|रायपुर
|108.30 रुपये
|उदयपुर
|112.95 रुपये
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शहर अनुसार, डीजल के दाम-
|शहर के नाम
|डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
|दिल्ली
|95.20 रुपये
|मुंबई
|97.97 रुपये
|कोलकाता
|99.82 रुपये
|चेन्नई
|99.56 रुपये
|हैदराबाद
|103.82 रुपये
|पटना
|99.36 रुपये
|पोर्ट ब्लेयर
|84.56 रुपये
|रायपुर
|101.32 रुपये
|उदयपुर
|98.50 रुपये
पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने के क्या कारण होते हैं?
फिलहाल तो पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जब भी भाव बढ़ता है तो इसके कुछ खास कारण होते हैं. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से घरेलू स्तर पर पेट्रोल महंगा हो जाता है. इतना ही नहीं, पेट्रोल पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला वैट मिलकर इसकी कीमत को दोगुना कर देते हैं. साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का लेनदेन अमेरिकी डॉलर में होता है. डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कमजोरी आयात को और अधिक खर्चीला बना देती है.
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