आज आपके शहर में कितने का बिक रहा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, कमर्शियल का भी देखें रेट

आज 3 सितंबर, गुरुवार का दिन है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी के दाम सुबह ही जारी कर दिए हैं. अब जानने वाली बात ये है कि क्या घरेलू और कमर्शियस सिलेंडर के भाव में कोई उतार- चढ़ाव हुआ है कि नहीं. तो बता दें कि आज 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर, दोनों की ही स्थिति स्थिर है. दोनों के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है. यहां से आप इनके शहर अनुसार रेट पता कर सकते हैं. ये रेट देखकर ही आपको अपने घर के लिए गैस सिलेंडर बुक करना चाहिए.

शहर अनुसार घरेलू (14.2 किलो) और कमर्शियल (19 किलो) गैस सिलेंडर के भाव-

शहर का नाम घरेलू एलपीजी की कीमत कमर्शियल एलपीजी की कीमत दिल्ली 942.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,701.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम कोलकाता 968.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,882.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चेन्नई 957.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,915.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,8230.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम पटना 1,031.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 3,027.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम देहरादून 961.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,800.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम भोपाल 947.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,752.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम चंडीगढ़ 951.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,769.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

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क्यों बढ़े कमर्शियल एलपीजी के भाव?

हाल ही में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 9.50 रुपए बढ़ गए हैं. इस बढ़त के पीछे के कारण की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक ऊर्जा की सप्लाई चेन में आई रुकावट है. इस बढ़ोतरी से रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, कैटरिंग और छोटे- मोटे खाने- पीने के बिजनेस व्यवसायों की लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में बाहर मिलने वाले खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

क्या महंगा होगा घरेलू एलपीजी?

घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) सिलेंडरों की कीमतों में फिलहाल बढ़ोतरी की कोई संभावना या योजना नहीं है.