Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: आज आपके शहर में कितने का बिक रहा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, कमर्शियल का भी देखें रेट

LPG Rate Today: आज आपके शहर में कितने का बिक रहा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, कमर्शियल का भी देखें रेट

सुबह- सुबह गैस सिलेंडर के रेट में बदलाव आते हैं. आज, 3 सितंबर के दिन एलपीजी सिलेंडर कितने में मिलेगा इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं. यहां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Sep 2026 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

आज 3 सितंबर, गुरुवार का दिन है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी के दाम सुबह ही जारी कर दिए हैं. अब जानने वाली बात ये है कि क्या घरेलू और कमर्शियस सिलेंडर के भाव में कोई उतार- चढ़ाव हुआ है कि नहीं. तो बता दें कि आज 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर, दोनों की ही स्थिति स्थिर है. दोनों के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है. यहां से आप इनके शहर अनुसार रेट पता कर सकते हैं. ये रेट देखकर ही आपको अपने घर के लिए गैस सिलेंडर बुक करना चाहिए. 

शहर अनुसार घरेलू (14.2 किलो) और कमर्शियल (19 किलो) गैस सिलेंडर के भाव- 

शहर का नाम घरेलू एलपीजी की कीमत कमर्शियल एलपीजी की कीमत
दिल्ली 942.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2747.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
मुंबई 941.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,701.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
कोलकाता 968.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,882.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चेन्नई  957.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,915.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
बेंगलुरु 944.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,8230.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
पटना 1,031.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 3,027.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
देहरादून 961.00 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,800.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
भोपाल 947.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,752.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
चंडीगढ़ 951.50 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम 2,769.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

3 सितंबर को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट

क्यों बढ़े कमर्शियल एलपीजी के भाव?

हाल ही में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 9.50 रुपए बढ़ गए हैं. इस बढ़त के पीछे के कारण की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक ऊर्जा की सप्लाई चेन में आई रुकावट है. इस बढ़ोतरी से रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, कैटरिंग और छोटे- मोटे खाने- पीने के बिजनेस व्यवसायों की लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में बाहर मिलने वाले खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

क्या महंगा होगा घरेलू एलपीजी?

घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) सिलेंडरों की कीमतों में फिलहाल बढ़ोतरी की कोई संभावना या योजना नहीं है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
LPG Rate Today: आज आपके शहर में कितने का बिक रहा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, कमर्शियल का भी देखें रेट
आज आपके शहर में कितने का बिक रहा 14 किलो वाला गैस सिलेंडर, कमर्शियल का भी देखें रेट
बिजनेस
Petrol- Diesel Price Today: 3 सितंबर को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट
3 सितंबर को बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें रेट
बिजनेस
दिल्ली मेट्रो में बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक कर्मचारी ने 14 घंटे में नापे सारे स्टेशन
दिल्ली मेट्रो में बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक कर्मचारी ने 14 घंटे में नापे सारे स्टेशन
बिजनेस
10 मिनट डिलीवरी वाले ऐप्स पर सख्त नियम, 30 सितंबर तक करना होगा ये काम
10 मिनट डिलीवरी वाले ऐप्स पर सख्त नियम, 30 सितंबर तक करना होगा ये काम
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
दिल्ली NCR
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
क्रिकेट
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल
'हुक्का पीकर आता हूं...', ऋषभ पंत से बोले एमएस धोनी; पार्टी का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से पैसा कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का JPNIC फिर होगा गुलजार! 9 साल बाद खुला गेट, जानें अब क्या होगा?
अखिलेश यादव का JPNIC फिर होगा गुलजार! 9 साल बाद खुला गेट
ट्रेंडिंग
अमेरिका में एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख, NRI को याद आया भारत
अमेरिका में एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख, NRI को याद आया भारत
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?
क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा की कंपनी में 2049 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन
बैंक ऑफ बड़ौदा की कंपनी में 2049 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget