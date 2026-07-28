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हिंदी न्यूज़बिजनेससोने की जोरदार वापसी, 1,45,870 रुपए पर पहुंचा भाव, चांदी के क्या हैं हाल?

सोने की जोरदार वापसी, 1,45,870 रुपए पर पहुंचा भाव, चांदी के क्या हैं हाल?

28 जुलाई 2026 को सोने की कीमत में करीब 1 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है, जिससे इसका भाव 1,45,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, चांदी 2,39,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर बनी हुई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Jul 2026 08:28 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today 28 July 2026: लगातार उतार-चढ़ाव के बीच आज सोने की कीमतों में फिर तेजी लौट आई है. एमसीएक्स पर सोना करीब 1 फीसदी की बढ़त के साथ 1,45,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. गौरतलब है कि सोमवार को सोना 1.60 फीसदी टूटकर 1,44,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था. वहीं, आज चांदी की कीमत 2,39,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर बनी हुई है.

फिर बढ़े सोने के दाम
कल सोना 1.60% टूटा और भाव 1,44,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया. कल की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार में सोने ने रिकवरी दिखाई है. कारोबार के दौरान सोने के भाव में करीब 1 फीसदी की तेजी दर्ज की गई. बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक बाजार में सोने की मांग और निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से घरेलू बाजार में भी इसकी कीमतों को सहारा मिला है.

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चांदी का क्या है हाल?
जहां सोने में तेजी देखने को मिली, वहीं चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ. एमसीएक्स पर चांदी 2,39,900 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. पिछले कारोबारी सत्र में भी चांदी इसी स्तर के आसपास थी.

खरीदारी का सही समय?
बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो मौजूदा स्तरों पर भी खरीदारी पर विचार कर सकते हैं. हालांकि, आभूषण खरीदने से पहले अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट और मेकिंग चार्ज की तुलना जरूर करें.

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खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सोना खरीदते समय हमेशा बीआईएस हॉलमार्क वाला आभूषण ही लें और पक्का बिल जरूर लें. वहीं, चांदी खरीदते समय उसकी शुद्धता की जांच करना न भूलें. अलग-अलग शहरों में स्थानीय कर और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 28 Jul 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Business News Gold Rate Silver Price Gold & Silver
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