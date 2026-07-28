आज करानी है गैस सिलेंडर की बुकिंग? पहले जानें कितना बढ़ा या घटा रेट

LPG Rate Today 28 July 2026: जुलाई खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और अगस्त का महीना दस्तक देने वाला है. ऐसे में अगले महीने Indane Gas, HP Gas और Bharat Gas सिलेंडर बुक करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इस दौरान LPG कनेक्शन और बुकिंग के समय से लेकर PNG पर स्विच करने तक, आपकी कुकिंग गैस से जुड़े कई बदलाव लागू हो सकते हैं.

1 अगस्त 2026 से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ 1 अगस्त, 2026 से LPG की कीमतों में बदलाव करेंगी, जो अगले महीने होने वाले सबसे बड़े बदलावों में से एक है. इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL हर महीने की पहली तारीख को 5 kg, 10 kg, 14.2 kg और 19 kg वाले LPG सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव करती हैं.

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