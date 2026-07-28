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आज सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल?

Petrol Diesel Price Today 28 July 2026: आज पेट्रोल-डीजल के दाम बदले हैं या नहीं? जानिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में ईंधन के ताजा रेट और कीमतें कैसे तय होती हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Jul 2026 07:23 AM (IST)
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हर दिन की तरह आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं. अगर आप आज अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने की सोच रहे हैं, तो राहत की बात यह है कि 28 जुलाई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी ग्राहकों को आज भी पुराने रेट पर ही ईंधन मिलेगा. यहां से देखें ताजा रेट. 

महानगरों में क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव?

देश के चार महानगरों में ईंधन की कीमतें यहां देखें- 

  • दिल्ली- पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर, डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर
  • मुंबई- पेट्रोल 111.21 रुपए प्रति लीटर, डीजल 103.31 रुपए प्रति लीटर
  • कोलकाता- पेट्रोल 113.51 रुपए प्रति लीटर, डीजल 98.28 रुपए प्रति लीटर
  • चेन्नई- पेट्रोल 107.76 रुपए प्रति लीटर, डीजल 99.68 रुपए प्रति लीटर

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हर शहर में अलग क्यों होता है रेट?

पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस पूरे देश में लगभग समान होता है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले वैट, स्थानीय कर और परिवहन खर्च अलग-अलग होने के कारण हर शहर में कीमतें बदल जाती हैं. यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ईंधन के दाम एक जैसे नहीं होते.

ऑनलाइन है ये सुविधा-

अगर आप अपने शहर का ताजा पेट्रोल-डीजल भाव जानना चाहते हैं, तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा एसएमएस सेवा के जरिए भी अपने शहर के ईंधन की कीमत पता की जा सकती है.

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आगे बदल सकते हैं दाम?

पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव, रुपये-डॉलर की विनिमय दर और सरकारी करों पर निर्भर करती हैं. फिलहाल कीमतें स्थिर हैं, लेकिन यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल में बड़ा उतार-चढ़ाव आता है, तो आने वाले दिनों में घरेलू ईंधन की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 28 Jul 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Diesel Price Petrol Price Petrol & Diesel
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