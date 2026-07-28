आज सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल?

हर दिन की तरह आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं. अगर आप आज अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने की सोच रहे हैं, तो राहत की बात यह है कि 28 जुलाई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी ग्राहकों को आज भी पुराने रेट पर ही ईंधन मिलेगा. यहां से देखें ताजा रेट.

महानगरों में क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव?

देश के चार महानगरों में ईंधन की कीमतें यहां देखें-

दिल्ली- पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर, डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर

मुंबई- पेट्रोल 111.21 रुपए प्रति लीटर, डीजल 103.31 रुपए प्रति लीटर

कोलकाता- पेट्रोल 113.51 रुपए प्रति लीटर, डीजल 98.28 रुपए प्रति लीटर

चेन्नई- पेट्रोल 107.76 रुपए प्रति लीटर, डीजल 99.68 रुपए प्रति लीटर

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हर शहर में अलग क्यों होता है रेट?

पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस पूरे देश में लगभग समान होता है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले वैट, स्थानीय कर और परिवहन खर्च अलग-अलग होने के कारण हर शहर में कीमतें बदल जाती हैं. यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ईंधन के दाम एक जैसे नहीं होते.

ऑनलाइन है ये सुविधा-

अगर आप अपने शहर का ताजा पेट्रोल-डीजल भाव जानना चाहते हैं, तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा एसएमएस सेवा के जरिए भी अपने शहर के ईंधन की कीमत पता की जा सकती है.

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आगे बदल सकते हैं दाम?

पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव, रुपये-डॉलर की विनिमय दर और सरकारी करों पर निर्भर करती हैं. फिलहाल कीमतें स्थिर हैं, लेकिन यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल में बड़ा उतार-चढ़ाव आता है, तो आने वाले दिनों में घरेलू ईंधन की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.