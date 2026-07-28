बड़ी खबर! क्रूड ऑयल की कीमतों में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, आम आदमी को राहत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कच्चे तेल की कीमतों में 8.7% की भारी गिरावट.

अमेरिका-ईरान तनाव कम होने, भू-राजनीतिक स्थिरता बढ़ी.

होर्मुज आपूर्ति, रूस निर्यात शुरू होने से तेल सस्ता.

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटने की उम्मीद जगी.

Crude oil price Today 28 July 2026: आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है. दरअसल, सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में 8.7% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा है. इस गिरावट के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 102 डॉलर प्रति बैरल अपने हाल के उच्च स्तर से टूटकर 88.36 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है.

ईरान पर हमला रोकने और बातचीत को एक और मौका देने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम हुआ है, जिससे कीमतों में यह बड़ी गिरावट आई है. ब्रेंट क्रूड की ही तरह अमेरिकी तेल (WTI Crude) भी 7.5% फिसलकर 82.61 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है.

क्यों सस्ता हुआ कच्चा तेल?

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो दिनों से सैन्य हमलों पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत से युद्ध टलने की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई है, जिससे बाजार को बड़ी राहत मिली है. अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की मध्यस्थता में बातचीत चल रही है. इससे होर्मुज (Strait of Hormuz) से सप्लाई सामान्य होने की भी उम्मीदें बढ़ गई है. यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट है. इन सबके साथ ही रूस के ब्लैक सी कोस्ट पर स्थित टर्मिनल से कच्चे तेल का एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हो गया है. यह रूट भी हाल में यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण बाधित हुआ था.

चीन भी आया आगे

तेल की कीमतों में भारी गिरावट की एक मुख्य वजह चीन की कोशिशें भी मानी जा रही हैं. बताया जा रहा है चीन इन दिनों पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए कह रहा है.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-ईरान वार्ता को फिर से शुरू करने की पाकिस्तान की कोशिशों को चीन का समर्थन हासिल है. पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया, "चीन नाखुश है क्योंकि ईरान के अन्य खाड़ी देशों पर हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने से उनके हितों को नुकसान पहुंच रहा है."

भारत पर असर

कच्चे तेल की कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट से भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) का इम्पोर्ट बिल कम हो गया है. इससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटने की भी कवायद तेज है.

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