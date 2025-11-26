हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार, 26 नवंबर को तेजी देखने को मिल रही है. MCX पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,25,750 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 26 Nov 2025 11:24 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार, 26 नवंबर को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,25,750 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,25,225 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 

26 नवंबर की सुबह 10:40 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,25,920 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 700 रुपए की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,25,950 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. 

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) 

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,060 रुपए 
22 कैरेट - 1,17,400 रुपए 
18 कैरेट - 96,080 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,910 रुपए 
22 कैरेट - 1,17,250 रुपए 
18 कैरेट - 95,930 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,730 रुपए 
22 कैरेट - 1,18,000 रुपए 
18 कैरेट - 98,450 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,910 रुपए 
22 कैरेट - 1,17,250 रुपए 
18 कैरेट - 95,930 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,960 रुपए 
22 कैरेट - 1,17,300 रुपए 
18 कैरेट - 95,980 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,060 रुपए 
22 कैरेट - 1,17,400 रुपए 
18 कैरेट - 99,080 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,960 रुपए 
22 कैरेट - 1,17,300 रुपए 
18 कैरेट - 95,980 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,910 रुपए 
22 कैरेट - 1,17,250 रुपए 
18 कैरेट - 93,930 रुपए

भारत में शादी सीजन के बीच सोने की तेज हुई कीमतों से लोगों को आज सोना खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा. अगर आप आज सोना खरीदने का विचार कर रहें हैं तो, आपको अपने शहर के ताजा रेट के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए. ताकि, आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो. सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.  

Published at : 26 Nov 2025 10:59 AM (IST)
Embed widget