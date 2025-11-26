Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे ट्रेडिंग सेशन 26 नवंबर, बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत खराब रही. हालांकि, मार्केट तुरंत ही हरे निशान पर ट्रेड करने लगा. बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए थे.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 83.57 अंक या 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,503.44 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 41.85 अंक या 0.16 फीसदी फिसलकर 25,842.95 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:25 बजे तक, सेंसेक्स 250 अंक की तेजी के साथ 84,837 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 83 अंक उछलकर 25,968 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

ट्रेंट, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट, रिलायंस

बीएसई के टॉप लूजर

भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलिवर, टीसीएस

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?

मंगलवार 25 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 313.70 अंक या 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,587.01 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 74.70 अंक या 0.29 फीसदी की गिरावट दर्ज करते हुए 25,884.80 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से एसबीआईएन, टाटा स्टील, इटरनल और भारती एयरटेल टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, ट्रेंट, पावरग्रिड, एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक रहे थे. निफ्टी बैंक, निफ्ती आईटी, निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एमएमसीजी लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.

वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 और मिडकैप 100 के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 7 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 23 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

