हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Price Today: सोने की चमक हुई फीकी, 17 नवंबर को इतना कम हुआ रेट, जानें अपने शहर का ताजा भाव

Gold Price Today: सोने की चमक हुई फीकी, 17 नवंबर को इतना कम हुआ रेट, जानें अपने शहर का ताजा भाव

घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार को गिरावट देखी जा रही है. MCX पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,23,114 रुपए पर ओपन हुआ. आइए जानते हैं, आपके शहर का ताजा रेट.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 10:23 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार, 17 नवंबर को गिरावट देखी जा रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,23,114 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,23,561 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 

17 नवंबर की सुबह 10 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,23,332 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 230 रुपए की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,23,580 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. 

वहीं, सोमवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है. खबर लिखे जाने तक, एमसीएक्स पर चांदी 1,55,425 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. कारोबारी दिन की शुरुआत में चांदी 1,55,104 रुपए पर ओपन हुआ था. पिछले दिन की बंद की तुलना में चांदी की कीमतों में लगभग 600 रुपए की गिरावट दर्ज की जा रही थी.  

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) 

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,120 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,700 रुपए 
18 कैरेट - 93,880 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,970 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,550 रुपए 
18 कैरेट - 93,730 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,890 रुपए 
22 कैरेट - 1,15,400 रुपए 
18 कैरेट - 96,250 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,970 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,550 रुपए 
18 कैरेट - 93,730 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,020 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,600 रुपए 
18 कैरेट - 93,780 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,120 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,700 रुपए 
18 कैरेट - 93,880 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,020 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,600 रुपए 
18 कैरेट - 93,780 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,970 रुपए 
22 कैरेट - 1,14,550 रुपए 
18 कैरेट - 93,730 रुपए

शादी सीजन के बीच सोने और चांदी की कम हुई कीमतों से लोगों के चेहरे खिल गए हैं. भारत में शादी सीजन की शुरुआत हो गई है. ऐसे में लोग जमकर इन बहुमूल्य धातु की खरीदारी करते हैं. 

यह भी पढ़ें: Stock Market Today: हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 220 अंक उछला, निफ्टी 25,974 के पार 

 

Published at : 17 Nov 2025 10:23 AM (IST)
Gold Price Today Gold Rate 17 November
Embed widget