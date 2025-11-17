हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market Today: हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 220 अंक उछला, निफ्टी 25,974 के पार

Stock Market Today: हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 220 अंक उछला, निफ्टी 25,974 के पार

शेयर मार्केट में सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटीव रही. सेंसेक्स 137 अंक की तेजी के साथ 84,700 अंक तो वहीं, निफ्टी 50 38 अंक की उछाल के साथ 25,948 के लेवल पर ओपन हुआ.    

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 09:33 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन 17 नवंबर, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटीव रही. कारोबारी दिन की शुरुआत में दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स  बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 137.72 अंक या 0.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,700.50 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 38.15 अंक या 0.15 फीसदी की उछाल के साथ 25,948.20 के लेवल पर ओपन हुआ.    

सुबह करीब 9:22 बजे तक, सेंसेक्स 199 अंक की तेजी के साथ 84,762 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 53 अंक उछलकर 25,963 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

कोटक बैंक, एसबीआईएन, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी

बीएसई के टॉप लूजर

इटरनल, टाटा स्टील, टीसीएस, पावरग्रिड

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

शुक्रवार 14 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 84.11 अंक या 0.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,562.78 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 30.90 अंक या 0.12 प्रतिशत की उछाल दर्ज करते हुए 25,910.05 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी. 

बीएसई बास्केट से इटरनल, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, एसबीआईएन और बजाज फाइनेंस  टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, आईएनएफवाई, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा और मारूति रहे थे. निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी 50, निफ्टी 100 और निफ्टी स्मॉलकैप हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.

वहीं, निफ्टी नेक्सट 50, निफ्टी ऑटो और निफ्ती आईटी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 18 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 12 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.   

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: 'मैं एलियन हूं, मेरे पास सरकारी सबूत भी...' सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ एलन मस्क का बयान

 

 

Published at : 17 Nov 2025 09:33 AM (IST)
Embed widget