Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन 17 नवंबर, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटीव रही. कारोबारी दिन की शुरुआत में दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 137.72 अंक या 0.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,700.50 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 38.15 अंक या 0.15 फीसदी की उछाल के साथ 25,948.20 के लेवल पर ओपन हुआ.

सुबह करीब 9:22 बजे तक, सेंसेक्स 199 अंक की तेजी के साथ 84,762 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 53 अंक उछलकर 25,963 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

कोटक बैंक, एसबीआईएन, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी

बीएसई के टॉप लूजर

इटरनल, टाटा स्टील, टीसीएस, पावरग्रिड

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

शुक्रवार 14 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 84.11 अंक या 0.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,562.78 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 30.90 अंक या 0.12 प्रतिशत की उछाल दर्ज करते हुए 25,910.05 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से इटरनल, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, एसबीआईएन और बजाज फाइनेंस टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, आईएनएफवाई, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा और मारूति रहे थे. निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी 50, निफ्टी 100 और निफ्टी स्मॉलकैप हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.

वहीं, निफ्टी नेक्सट 50, निफ्टी ऑटो और निफ्ती आईटी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 18 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 12 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

