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हिंदी न्यूज़बिजनेसBusiness Idea: आज ही शुरू करें LED विज्ञापन का बिजनेस, हर महीने होगी मोटी कमाई, जानें पूरा तरीका

Business Idea: आज ही शुरू करें LED विज्ञापन का बिजनेस, हर महीने होगी मोटी कमाई, जानें पूरा तरीका

LED Screen Business: सही लोकेशन पर LED स्क्रीन लगाकर कंपनियों के विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं, जिससे हर महीने अच्छी कमाई की जा सकती है. जानिए इस बिजनेस में कितना आएगा खर्च और कैसे करें शुरू?

By : शैलजा पांडे | Updated at : 04 Jun 2026 12:07 PM (IST)
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LED Screen Business: आपने भी कभी न कभी तो शहर के बड़े चौराहों, मॉल में लगी LED स्क्रीन पर विज्ञापन चलते देखा ही होगा. ये स्क्रीन लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इससे कमाई कैसे होती होगी? यह बिजनेस आपके लिए काफी दिलचस्प हो सकता है. आज के टाइम में डिजिटल विज्ञापन का बाजार तेजी से बढ़ गया है. ऐसे में आप भी LED स्क्रीन लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं.

सही लोकेशन का चुनाव है जरूरी

अगर आप LED स्क्रीन के जरिए बिजनेस करके पैसे कमाना चाहते हैं तो इस बिजनेस की सफलता काफी हद तक लोकेशन पर निर्भर करती है. इसके लिए आपको ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां लोगों का आना-जाना काफी ज्यादा हो और साथ ही स्क्रीन काफी दूर से आसानी से दिखाई दे दें जैसे, बड़े चौराहे, बाजार, मॉल के आसपास का इलाका और हाई ट्रैफिक रोड इसके लिए काफी हद तक बेहतर माने जाते हैं. अगर आपकी लोकेशन अच्छी होगी तो विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करना काफी आसान हो जाएगा.

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LED स्क्रीन कैसे चुनें?

मार्केट में अलग-अलग साइज और गुणवत्ता की LED स्क्रीन आसानी से मिल जाती है. आउटडोर विज्ञापन के लिए हाई-ब्राइटनेस और वेदर-रेसिस्टेंट स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, ताकि धूप, बारिश और धूल में भी आपका विज्ञापन अच्छे से नजर आए. स्क्रीन का साइज और तकनीक आपकी जरूरत और साथ ही बजट पर निर्भर करती है. शुरुआत छोटे या मीडियम साइज की स्क्रीन से भी की जा सकती है.

परमिशन और लाइसेंस लेना है जरूरी

LED विज्ञापन स्क्रीन लगाने से पहले स्थानीय नगर निगम, विकास प्राधिकरण या संबंधित विभाग से परमिशन लेना जरूरी हो सकता है. कई शहरों में आउटडोर विज्ञापन के लिए अलग नियम और चार्ज तय हैं. इसके अलावा बिजली कनेक्शन, सुरक्षा मानकों और स्थानीय नियमों का पालन करना भी आवश्यक है. अगर आप बिना किसी परमिशन के स्क्रीन लगाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.

कितनी आएगी लागत?

अगर इस बिजनेस के कुल खर्च की बात करें तो स्क्रीन के साइज, गुणवत्ता, लोकेशन और इंस्टॉलेशन पर  निर्भर करती है. एक मीडियम साइज की स्क्रीन लगाने में कुछ लाख रुपये तक खर्च हो सकते हैं. इसके अलावा स्ट्रक्चर,बिजली, इंटरनेट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और रखरखाव का खर्च भी शामिल होता है. 

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कमाई कैसे होगी?

इस बिजनेस में कमाई विज्ञापन देखने पर होती है. इसके लिए आप स्थानीय दुकानदारों, स्कूलों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट कंपनियों, ऑटोमोबाइल डीलरों और बड़े ब्रांड्स को अपनी LED स्क्रीन पर विज्ञापन चलाने की सुविधा दे सकते हैं. आमतौर पर विज्ञापन कुछ सेकंड के स्लॉट में दिखाए जाते हैं और इसके बदले ग्राहकों से महीने या तय समय के मुताबिक चार्ज  लिया जाता है. अगर आपकी लोकेशन और स्क्रीन अच्छी है तो आप विज्ञापन दिखाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Jun 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Business News Advertising Business LED Screen Business
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