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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज सोना महंगा और चांदी 476 रुपए सस्ती, अचानक क्यों बदले गोल्ड- सिल्वर के भाव?

आज सोना महंगा और चांदी 476 रुपए सस्ती, अचानक क्यों बदले गोल्ड- सिल्वर के भाव?

आज सोना और चांदी के भाव कम हुए हैं या ज्यादा, इसकी पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं. यहां गोल्ड और सिल्वर की पूरी रेट लिस्ट मौजूद है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 18 Sep 2026 02:31 PM (IST)
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अगर आपके घर में शादी होने वाली है और आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. सोना हो या चांदी, कुछ भी खरीदने से पहले इनके रेट के बारे में जरूर जान लें. वैसे भी आज 18 सितंबर को सोने का भाव ज्यादा हो गया है और साथ ही साथ चांदी के रेट गिर गए हैं. यहां से आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है.

सोना कितना सस्ता हुआ?

स्थानीय सर्राफा बाजार में आज सोना के दाम में 200 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है. कल जो सोना 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था वो आज बढ़कर 1,49,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. 

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चांदी में आई कितनी गिरावट?

बात करें चांदी की तो आज चांदी के रेट में गिरावट दर्ज की गई है. जो चांदी कल यानी 17 सितंबर तक 2,34,786 पर था वो आज 476 रुपए गिर गिया है. चांदी की कीमत 476 रुपये की गिरावट के साथ 2,34,310 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है. वहीं चांदी का सिक्का 2,700 रुपये प्रति नग पर बिका है.

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या है हाल?

वैश्विक स्तर पर सोना और चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत 0.08 प्रतिशत के नुकसान के साथ 64.87 डॉलर प्रति औंस रह गयी है.

रोज क्यों बदलते हैं सोने चांदी के दाम?
वैश्विक और घरेलू बाजार की कई आर्थिक गतिविधियों की वजह से सोने और चांदी के दाम में रोज बदलाव होता है. साथ ही साथ भारत ज्यादातर सोना चांदी आयात करता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना अमेरिकी डॉलर में बिकता है. अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो भारत में सोना-चांदी महंगा हो जाता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:27 PM (IST)
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