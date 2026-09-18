आपके बच्चे की सेहत से खिलवाड़, जांच में भी फेल हुआ नेस्ले का बेबी फूड

देश की फूड सेफ्टी संस्था FSSAI ने बेबी फूड बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की है. मामला छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूला मिल्क से जुड़े प्रोडक्ट्स का है. FSSAI को इन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन में किए गए कुछ दावों और एक प्रोडक्ट में जरूरी पोषक तत्व बायोटिन की मात्रा को लेकर गड़बड़ी मिली है.

इस मामले में नेस्ले इंडिया के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें एक मामला प्रोडक्ट के विज्ञापन से जुड़ा है, जबकि दूसरे मामले में प्रोडक्ट की जांच के दौरान बायोटिन की मात्रा तय मानक से कम पाई गई.

किन बेबी फूड प्रोडक्ट्स पर उठे सवाल?

FSSAI की कार्रवाई में नेस्ले के दो फॉर्मूला मिल्क प्रोडक्ट्स का नाम सामने आया है. इनमें NAN EXCELLAPRO Stage 1 और LACTOGEN PRO 1 शामिल हैं. ये दोनों प्रोडक्ट छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूला मिल्क की कैटेगरी में आते हैं. नेस्ले अपनी न्यूट्रिशन कैटेगरी में इन ब्रांड्स के फॉर्मूला मिल्क प्रोडक्ट्स बेचती है.

UPI: 2000 के पेमेंट पर 0.4% MDR की दर से 8 नहीं, 9 रुपए 44 पैसे चुकाने होंगे, समझें नया गणित

किनपर दावों पर उठा सवाल?

पहला मामला इन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन और प्रमोशनल दावों से जुड़ा है. FSSAI ने कंपनी के कुछ दावों को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे खाद्य नियमों के तहत जांच का विषय बनाया है.

दरअसल, बेबी फूड के मामले में प्रोडक्ट के पैकेजिंग और विज्ञापन में किए जाने वाले दावों को लेकर काफी सख्त नियम होते हैं. इस मामले में FSSAI का कहना है कि कंपनी की ओर से किए गए कुछ प्रमोशनल दावे तय नियमों के अनुसार नहीं थे. इसी बेसिस पर कार्रवाई की गई है.

दूसरे मामले में क्या मिला?

दूसरा मामला एक प्रोडक्ट में मौजूद बायोटिन की मात्रा से जुड़ा है. बायोटिन जरूरी विटामिन है, जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है. FSSAI की जांच में इस पोषक तत्व की मात्रा तय मानक से कम पाई गई. खास बात ये है कि दोबारा जांच में भी बायोटिन की मात्रा कम ही मिली है यानी ये सिर्फ पहली जांच में सामने आई कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोबारा जांच के दौरान भी यही देखने को मिला है.

50% लोग 2 साल में खरीदेंगे अपना फ्लैट, कितना है इनका बजट?

तीन मामले क्यों दर्ज हुए?

FSSAI ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ इस मामले में कुल तीन अलग मामले दर्ज किए हैं. इनमें प्रोडक्ट के विज्ञापन से जुड़ा मामला और प्रोडक्ट में पोषक तत्व की मात्रा से जुड़े मामले शामिल हैं. ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब बेबी फूड और बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले फूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और लेबलिंग को लेकर रेगुलेटरी एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं.

क्या बेबी फूड असुरक्षित है?

FSSAI की कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि नेस्ले के सभी बेबी फूड प्रोडक्ट असुरक्षित हैं. मौजूदा मामला कुछ खास प्रोडक्ट्स, उनके विज्ञापन दावों और बायोटिन की मात्रा से जुड़ा है. ऐसे मामलों में रेगुलेटर ये देखता है कि कंपनियां तय खाद्य सुरक्षा और लेबलिंग नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं. इसलिए बच्चों के लिए फॉर्मूला मिल्क खरीदने वाले माता-पिता को घबराने के बजाय डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क खरीदना चाहिए.

UPI के जमाने में भी कैश का जलवा, क्यों कम नहीं हो रही नोट की मांग?