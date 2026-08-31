Gen Z ने बदला शराब का बाजार, 2000 रुपए से कम रेट वाली दारू मंजूर नहीं!

अक्सर शादी-पार्टियों में शराब पीना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी का शराब को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग है. अगर बात करें शराब की तो Gen Z शराब को लेकर दूरी बना रहे हैं. शराब को लेकर Gen Z दूरी क्यों बना रहे हैं इसके पीछे एक नहीं कई वजह है. अब ऐसे में हो सकता है कि लोगों के मन में सवाल आए कि अगर Gen Z शराब को कम पीना पसंद नहीं कर रहे हैं तो शराब बनाने वाली कंपनियां जरूर घाटे में जा रही होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है.

Gen Z ने शराब से क्यों बनाई दूरी?

इसके पीछे कई वजह है कई युवा सेहत, फिटनेस, बजट को ध्यान में रखते हुए शराब को न पीना या फिर कम पी रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि Gen Z ने शराब को छोड़ दिया है. Gen Z शराब कम मात्रा में पी रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद भी शराब बनाने वाली कंपनियां फायदे में हैं.

कौन सी शराब खरीदना पसंद कर रहे हैं युवा?

आज की पीढ़ी केवल सस्ती शराब देखकर ही नहीं खरीद रही है, इसके अलावा भी उनकी कुछ पंसद है, जिस पर उनका फोकस ज्यादा रहता है जैसे...

ऐसी शराब जिसका टेस्ट अलग हो.

शराब की क्वालिटी भी अच्छी हो.

साथ ही कोई खास पहचान हो.

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शराब का बिजनेस आखिर कैसे बढ़ा?

युवा ने शराब पीना भले ही कम कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद शराब कंपनियों के बिजनेस में तेजी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह यह है कि युवा शराब को कम जरूर पी रहे हैं, लेकिन जब भी पी रहे हैं तो महंगी और क्वालिटी को देखते हुए ही पी रहे हैं. जिसकी वजह से शराब कंपनियों की कमाई आगे बढ़ी है. खास कर इस बदलाव का असर वोदका के अलग-अलग फ्लेवर की पसंद में भी दिख रहा है.

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इन कंपनियों का प्रर्दशन रहा अच्छा

युवा की बदलती मांग की वजह से ही रैडिको खेतान, यूनाइटेज स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रुअरीज जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. यानी Gen Z अब कम शराब जरूर पी रहे हैं, लेकिन बेहतर क्वालिटी और अलग फ्लेवर की शराब पीना पसंद कर रहे हैं.