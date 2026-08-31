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हिंदी न्यूज़बिजनेसनेपाल को बिजली बेचकर भारत हर साल कितने रुपए कमाता है?

नेपाल को बिजली बेचकर भारत हर साल कितने रुपए कमाता है?

26 अगस्त को नेपाल में आई भीषढ़ बाढ़ में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. नेपाल की जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं और ऐसे में अब भारत नेपाल को बिजली आयात करेगा. आइये इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 31 Aug 2026 09:30 AM (IST)
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नेपाल इस समय विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है. रविवार तक के आंकड़े बताते हैं कि अभीतक भी करीब 2500 लोग लापता हैं. वहीं, मौत का आंकड़ा 781 के पार हो गया है. नेपाल के बाढ़ ने  जलविद्युत परियोजनाओं को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई है. इस संकट के समय में भारत नेपाल के साथ खड़ा है और बिजली आपूर्ति में मदद कर रहा है. आइये जानते हैं कि पहले भी नेपाल को बिजली बेचकर भारत कितना कमाता आया है.

भारत कैसे करेगा मदद?

त्रिशुली और भोटेकोशी नदी घाटियों में आई बाढ़ से नेपाल की बिजली उत्पादन क्षमता करीब 550 मेगावाट कम हो गई है. बाढ़ आने से पहले नेपाल ही भारत को 950 से 1000 मेगावाट तक बिजली निर्यात कर रहा था, जो अब घटकर 400 मेगावाट ही रह गया है. खैर अब भारत ने नेपाल में आए बिजली संकट को देखते हुए सितंबर से ही एडवांस बिजली आयात की मंजूरी दे दी है. अब भारत नेपाल की बिजली आपूर्ति में मदद करेगा. 

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कब भारत से बिजली आयात करता है नेपाल?
सर्दियों के मौसम में नेपाल में पानी कम हो जाता है, ऐसे में भारत नेपाल को बिजली देता है. साल 2025-26 में भी भारत ने 1450 मिलियन यूनिट बिजली नेपाल को दिया है. वहीं, संकट के समय में भी भारत नेपाल को बिजली देता है. नेपाल विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, नेपाल भारत से सालाना लगभग 800 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपये (लगभग 1,300 से 1,700 करोड़ नेपाली रुपये) मूल्य की बिजली आयात करता है. 

कब नेपाल से बिजली लेता है भारत?
वहीं, जब गर्मियों के मौसम में नेपाल में पानी का बहाव तेज होता है तब नेपाल भारत को बिजली बेचता है. मानसून के समय में भी भारत नेपाल से बिजली आयात करता है. साल 2025-26 में भारत ने 3299 मिलियन यूनिट बिजली नेपाल से लिया था. 

क्या है भारत- नेपाल के बीच का समझौता?
भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है, जिसके अनुसार भारत को अगले 10 सालों तक नेपाल से 10 हजार मेगावाट जलविद्वयुत आयात करना होगा. जुलाई 2026 में हुई समझौत के अनुसार, भारत और नेपाल एक दूसरे से 400kV लाइनों के जरिए 1650 मेगावाट तक बिजली निर्यात और 1400 मेगावाट कर बिजली का आयात कर सकते हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 31 Aug 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Nepal Floods INDIA
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