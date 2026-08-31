नेपाल को बिजली बेचकर भारत हर साल कितने रुपए कमाता है?

नेपाल इस समय विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है. रविवार तक के आंकड़े बताते हैं कि अभीतक भी करीब 2500 लोग लापता हैं. वहीं, मौत का आंकड़ा 781 के पार हो गया है. नेपाल के बाढ़ ने जलविद्युत परियोजनाओं को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई है. इस संकट के समय में भारत नेपाल के साथ खड़ा है और बिजली आपूर्ति में मदद कर रहा है. आइये जानते हैं कि पहले भी नेपाल को बिजली बेचकर भारत कितना कमाता आया है.

भारत कैसे करेगा मदद?

त्रिशुली और भोटेकोशी नदी घाटियों में आई बाढ़ से नेपाल की बिजली उत्पादन क्षमता करीब 550 मेगावाट कम हो गई है. बाढ़ आने से पहले नेपाल ही भारत को 950 से 1000 मेगावाट तक बिजली निर्यात कर रहा था, जो अब घटकर 400 मेगावाट ही रह गया है. खैर अब भारत ने नेपाल में आए बिजली संकट को देखते हुए सितंबर से ही एडवांस बिजली आयात की मंजूरी दे दी है. अब भारत नेपाल की बिजली आपूर्ति में मदद करेगा.

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कब भारत से बिजली आयात करता है नेपाल?

सर्दियों के मौसम में नेपाल में पानी कम हो जाता है, ऐसे में भारत नेपाल को बिजली देता है. साल 2025-26 में भी भारत ने 1450 मिलियन यूनिट बिजली नेपाल को दिया है. वहीं, संकट के समय में भी भारत नेपाल को बिजली देता है. नेपाल विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, नेपाल भारत से सालाना लगभग 800 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपये (लगभग 1,300 से 1,700 करोड़ नेपाली रुपये) मूल्य की बिजली आयात करता है.

कब नेपाल से बिजली लेता है भारत?

वहीं, जब गर्मियों के मौसम में नेपाल में पानी का बहाव तेज होता है तब नेपाल भारत को बिजली बेचता है. मानसून के समय में भी भारत नेपाल से बिजली आयात करता है. साल 2025-26 में भारत ने 3299 मिलियन यूनिट बिजली नेपाल से लिया था.

क्या है भारत- नेपाल के बीच का समझौता?

भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है, जिसके अनुसार भारत को अगले 10 सालों तक नेपाल से 10 हजार मेगावाट जलविद्वयुत आयात करना होगा. जुलाई 2026 में हुई समझौत के अनुसार, भारत और नेपाल एक दूसरे से 400kV लाइनों के जरिए 1650 मेगावाट तक बिजली निर्यात और 1400 मेगावाट कर बिजली का आयात कर सकते हैं.

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