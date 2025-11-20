Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Fujiyama Power IPO Listing: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 20 नवंबर को सोलर इंवर्टर, पैनल्स और बैट्रीज बनाने वाली फुजियामा पावर के शेयरों की लिस्टिंग हुई. शेयर अपने आईपीओ के तहत तय प्राइस 228 रुपए की तुलना में डिस्काउंट पर लिस्ट हुई.

बीएसई पर कंपनी के शेयर 218.40 रुपए और एनएसई पर 220.00 रुपए पर लिस्ट हुए. जिससे निवेशकों को किसी तरह का लिस्टिंग गेन नहीं मिला. कंपनी के शेयर करीब 4 फीसदी डिस्काउंट पर लिस्ट हुए. आइए जानते हैं शेयर बाजार में कंपनी का हाल....

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

फुजियामा पावर के शेयर गुरुवार दोपहर करीब 12:05 बजे, बीएसई पर 223 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. जो आईपीओ प्राइस से 2.19 फीसदी या 5 रुपए की गिरावट को दिखाता है. कारोबारी दिन की शुरुआत शेयरों ने 218.40 रुपए पर किया था. हालांकि, खराब शुरुआत के बाद शेयरों में रिकवरी देखने को मिल रही थी.

कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 231 रुपए के हाई लेवल पर पहुंच थे. वहीं, लो लेवल की बात करें तो, 215.75 रुपए था.

एनएसई पर कंपनी के शेयर 223.02 रुपए पर कारोबार कर रहे थे. आईपीओ प्राइस की तुलना में इसमें 4.98 रुपए की गिरावट दर्ज की जा रही थी. कारोबारी दिन के दौरान एनएसई पर कंपनी के शेयर 230.99 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचे थे. वहीं, 215.82 रुपए लो लेवल था.

क्या करती है कंपनी?

फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी सोलर इंवर्टर, पैनल्स और बैट्रीज बनाने का काम करती है. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को मिलाकर कंपनी के कुल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. कंपनी अपने प्रोडक्ट्स भारत समेत अमेरिका, बांग्लादेश और यूएई जैसे देशों में बेचती हैं. कंपनी का कुल मार्केट कैप 6823.77 करोड़ रुपए है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Crypto Price Today: बिटकॉइन फिर फिसला, निवेशकों का हुआ भारी नुकसान, जानें गिरावट की वजह