Crypto Price Today: क्रिप्टो करेंसी बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के भाव भी लगातार गिर रहे है. गुरुवार, 20 नवंबर को भी बिटकॉइन लाल निशान पर ट्रेड कर रही है.

बिटकॉइन का भाव शुरुआती कारोबार में 92,000 डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया था. क्रिप्टो बाजार में निवेशकों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा हैं. निवेशकों को अक्टूबर महीने से जारी गिरावट से लेकर अब तक 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है. आइए जानते हैं, इस गिरावट की मुख्य वजह और आज का क्रिप्टो प्राइस....

क्यों हो रही है गिरावट?

अमेरिकी सरकार द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं कम होने से निवेशक क्रिप्टो पर अपना दांव लगाने से बच रहे है. साथ ही लगातार हो रही बिकवाली भी गिरावट का एक कारण हो सकती है. पिछले 5 दिनों से लगातार स्पॉट बिटकॉइन ETF से पैसों की निकासी की जा रही है.

जिससे क्रिप्टो बाजार पर दबाव बड़ गया है. बिटकॉइन की कीमतों में जारी गिरावट ने तो 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. 18 नवंबर को बिटकॉइन 90,000 डॉलर से नीचे के ट्रेडिंग लेवल पर पहुंच गया था. क्रिप्टो बाजार में छोटे निवेशकों की भागीदारी कम हुई है. हालांकि, बड़े निवेशक अभी भी बाजार पर भरोसा बनाए हुए हैं.

क्रिप्टो का आज का प्राइस

क्रिप्टो की कीमतों की जानकारी देने वाले वेबसाइट के अनुसार गुरुवार, 20 नवंबर को बिटकॉइन 92,577.82 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. एक महीने की कीमतों की तुलना करें तो, इसमें 14.16 फीसदी की गिरावट है. एथेरियम 3,035.42 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था, जो कि 21.44 प्रतिशत की गिरावट है. वहीं सोलाना क्रिप्टो करेंसी 143.71 डॉलर पर कारोबार कर रही थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

