आईपीओ की बहार! अगले हफ्ते चार कंपनियों का खुल रहा IPO, 15 कंपनियां होंगी लिस्ट

Upcoming IPOs in Next Week: दिसंबर महीने का तीसरा हफ्ता 15 तारीख से शुरू हो रहा है. इस पूरे हफ्ते शेयर बाजार में हलचल भरा माहौल रहेगा क्योंकि अगले हफ्ते कुल मिलाकर लगभग 830 करोड़ रुपये के चार पब्लिक इश्यू लॉन्च होने वाले हैं. सबसे पहले निवेशकों को मेनबोर्ड ऑफरिंग KSH इंटरनेशनल के लिए बोली लगाने का मौका मिलेगा. इस दौरान 15 कंपनियां एक्सचेंज पर डेब्यू भी करने वाली हैं, जिनमें ICICI प्रूडेंशियल AMC, कोरोना रेमेडीज और पार्क मेडि वर्ल्ड जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

इस IPO की लिस्टिंग का इंतजार

अगले हफ्ते निवेशकों को ICICI प्रूडेंशियल AMC की लिस्टिंग का बेसब्री से इंतजार है. 12 दिसंबर को लॉन्च हुए 10,603 करोड़ के इस आईपीओ को पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इसे 50 परसेंट से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला. आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 255 रुपये है, जो इश्यू प्राइस से 10.39 परसेंट ज्यादा है. आईपीओ के लिए बोली लगाने का आखिरी दिन 16 दिसंबर है. दूसरे मेनबोर्ड सेगमेंट की लिस्टिंग में कोरोना रेमेडीज शामिल है,

अन्य मेनबोर्ड लिस्टिंग में, कोरोना रेमेडीज़ को लेकर चर्चा है, जिसका GMP इश्यू प्राइस से 31.07 परसेंट ज्यादा है. इस बीच, नेफ्रोकेयर का GMP 6.52 परसेंट है, जो मॉडरेट लिस्टिंग की उम्मीदें दिखाता है. इसके बाद वेकफिट है, जिसका GMP मामूली 2.05 परसेंट है. वहीं, SME सेगमेंट में KV टॉयज का GMP 63.18 परसेंट है और यह मजबूत लिस्टिंग का संकेत दे रहा है.

KSH International IPO

मेनबोर्ड सेगमेंट में KSH इंटरनेशनल अपना पब्लिक इश्यू मंगलवार, 16 दिसंबर को लेकर आ रहा, जो गुरुवार, 18 दिसंबर को बंद होगा. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 365 रुपये से 384 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है. इसका साइज लगभग 710 करोड़ रुपये का है और कंपनी के शेयर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे. नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जाने वाला KSH इंटरनेशनल अगले हफ्ते खुलने वाला सबसे बड़ा IPO है और उम्मीद है कि यह प्राइमरी मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट को सहारा देगा.

आईपीओ से जुटाई गई रकम में से 226 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी. 87 करोड़ रुपये Supa और Chakan प्लांट्स के लिए नई मशीनरी और तकनीक खरीदने में खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा, 8.8 करोड़ रुपये Supa यूनिट में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने में खर्च होंगे. बाकी बची हुई रकम सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं पर खर्च होंगे.

