ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी को मिले 2 बड़े ऑर्डर, शेयर पर टूटे निवेशक; जानें कितना उछला भाव?

Transformer Stock: ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी मार्सन्स लिमिटेड (Marsons Limited) के शेयर इन दिनों चर्चा में है क्योंकि कंपनी को 2 बड़े पावर ट्रांसफार्मर बनाने के ऑर्डर मिले हैं. इसके चलते शेयरों में खूब तेजी देखी जा रही है. मार्सन्स लिमिटेड एक मल्टी-प्रोडक्ट और सर्विस ऑर्गनाइजेशन है, जो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग से जुड़ी हुई है. कंपनी का मार्केट कैप 2,662 करोड़ रुपये है.

शेयरों में आया जबरदस्त उछाल

शुक्रवार को कारोबार के दौरान मार्सन्स लिमिटेड के शेयर इंट्राडे में 157.50 रुपये के हाई पर पहुंच गए, जो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस 154.55 रुपये के मुकाबले लगभग 2 परसेंट ज्यादा है. शेयर 82 के PE पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि इसकी इंडस्ट्री का PE 31 है और इसने पिछले 5 सालों में 3,300 परसेंट का रिटर्न दिया है.

10 करोड़ रुपये का मिला ऑर्डर

मार्सन्स लिमिटेड को LC इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 9.91 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, जिसमें दो बड़े पावर ट्रांसफार्मर, एक 70 MVA और एक 80 MVA की सप्लाई करनी है. दोनों 132 kV EHV एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए जाएंगे. यह ऑर्डर इस बात का सबूत है कि मार्सन्स हाई-वोल्टेज ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में भी अपनी काबिलियत दिखाने का दम रखता है. भारत के पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में मार्सन्स का अहम रोल है. इसी ऑर्डर के साथ मार्सन्स को देश भर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाने का मौका मिलता है.

क्या है EHV ट्रांसफॉर्मर?

EHV ट्रांसफॉर्मर आमतौर पर बड़े यूटिलिटी, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं, जिसका मतलब है कि मार्सन्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा रहा है, जिनमें हाई रिलायबिलिटी और टेक्निकल गहराई की जरूरत होती है. ऐसे ऑर्डर मिलना इस बात का संकेत है कि क्लाइंट्स का मार्सन्स की जटिल, हाई-वैल्यू वाले इक्विपमेंट को समय पर डिलीवर करने की क्षमता पर भरोसा बढ़ रहा है. EHV ट्रांसफॉर्मर बिजली के नुकसान को कम करने के लिए हाई वोल्टेज पर काम करते हैं. पावर प्लांट से शहरों और तमाम इंडस्ट्रीज तक बिजली पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है.

