हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसFD पर 8.30 परसेंट तक ब्याज कमाने का मौका! जानें कौन सा बैंक दे रहा जमा राशि पर तगड़ा इंटरेस्ट

FD पर 8.30 परसेंट तक ब्याज कमाने का मौका! जानें कौन सा बैंक दे रहा जमा राशि पर तगड़ा इंटरेस्ट

Bank FD Interest Rate: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को सुरक्षित निवेश का एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है. इस साल पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी अलग-अलग इंटरेस्ट स्लैब दे रहे हैं

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 29 Nov 2025 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

Bank FD Interest Rate: अपने भविष्य को संवारने और फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए बैंक FD निवेश का एक बढ़िया तरीका है. बैंक एफडी पर इंटरेस्ट से आप मोटी कमाई कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए यह पता होना जरूरी है कि कौन सा बैंक सा FD पर बेहतर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है. बैंक समय-समय पर रेट साइकिल और लिक्विडिटी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बदलते रहते हैं इसलिए इसकी सही जानकारी होना जरूरी है. इस साल पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी अलग-अलग इंटरेस्ट स्लैब दे रहे हैं, जिस पर आइए एक नजर डालते हैं ताकि अगर आप भी एफडी कराने का सोच रहे हैं, तो इससे आपको अच्छा रिटर्न पाने में मदद मिल सके. 

State Bank of India

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी सामान्य ग्राहकों को एफडी कराने पर लगभग 3.05 परसेंट से 6.60 परसेंट सालाना इंटरेस्ट रेट दे रहा है. बैंक सीनियर सिटिजन को लगभग 0.50 परसेंट ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है. कुछ खास बकेट पर सबसे ज्यादा रेट 7.10 परसेंट के आसपास है. एक साल के फिक्स्ड डिपॉजिट पर  सामान्य ग्राहकों को 6.25 परसेंट और सीनियर सिटिजन को 6.75 परसेंट की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है. 

Punjab National Bank (PNB)

पंजाब नेशनल बैंक आम लोगों के लिए FD पर 3.00 परसेंट से 6.60 परसेंट तक का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जिसमें सीनियर सिटिजन को कुछ समय के लिए 6.90 परसेंट तक का इंटरेस्ट मिलता है. एक साल के FD पर रेगुलर डिपॉजिटर्स को 6.25 परसेंट और सीनियर सिटिजन्स को 6.75 परसेंट की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है. 

Kotak Mahindra Bank

कोटक महिंद्रा बैंक सामान्य ग्राहकों को FD कराने पर 2.75 परसेंट से 6.70 परसेंट तक इंटरेस्ट दे रहा है. वहीं, सीनियर सिटिजन के लिए रेट लगभग 7.10 परसेंट तक जा रहा है. अमूमन एक साल की FD पर रेगुलर डिपॉजिटर्स को 6.25 परसेंट और सीनियर सिटिजन को 6.75 परसेंट इंटरेस्ट दिया जा रहा है.

RBL Bank

RBL बैंक में सामान्य ग्राहकों के लिए FD पर इंटरेस्ट रेट 3.50-7.80 परसेंट तक है. वहीं, सीनियर सिटिजन के लिए यह और भी बढ़कर 4-8.30 परसेंट तक जा रहा है. 

Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा अभी आम लोगों के लिए लगभग 3.50 परसेंट से 6.60 परसेंट सालाना और सीनियर सिटिजन के लिए 4.00 परसेंट से 7.10 परसेंट सालाना FD रेट दे रहा है. एक साल के स्टैंडर्ड डिपॉजिट पर रेगुलर इन्वेस्टर के लिए रेट 6.25 परसेंट और सीनियर सिटिजन के लिए 6.75 परसेंट है.

HDFC Bank

HDFC बैंक में रेगुलर कस्टमर्स के लिए FD पर इंटरेस्ट रेट 2.75 परसेंट से 6.60 परसेंट के बीच है, जबकि सीनियर सिटिजन कुछ खास समय पर लगभग 7.10 परसेंट तक कमा सकते हैं. एक साल की मैच्योरिटी के लिए रेगुलर डिपॉजिटर्स को आमतौर पर 6.25 परसेंट और सीनियर सिटिजन को 6.75 परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है. 

ICICI Bank

ICICI बैंक में सामान्य ग्राहकों के लिए FD पर इंटरेस्ट रेट्स 2.75 परसेंट से 6.60 परसेंट सालाना है और सीनियर सिटिजन के लिए यह 3.25 परसेंट से 7.10 परसेंट के बीच है. 1 साल से 18 महीने से कम समय के लिए रेगुलर डिपॉजिटर्स के लिए FD रेट 6.25 परसेंट और सीनियर सिटिजन्स के लिए 6.75 परसेंट है.

DCB Bank

DCB बैंक सामान्य ग्राहकों को एफडी कराने पर 3.75 परसेंट से लगभग 7.20 परसेंट की दर से इंटरेस्ट दे रहा है. वहीं, सीनियर सिटिजन के लिए यह रेट सालाना 4.00 परसेंट से लगभग 7.70 परसेंट है. लगभग एक साल के समय के लिए रेगुलर कस्टमर के लिए रेट आमतौर पर लगभग 6.90 परसेंट–7.00 परसेंट और सीनियर सिटिजन के लिए 7.15 परसेंट-7.50 परसेंट के बीच होते हैं.

 

ये भी पढ़ें:

18 दिन नहीं खुलेगा बैंक... दिसंबर में छुट्टियों की लंबी है लिस्ट, जानें आपके शहर में कब-कब ब्रांच रहेंगे बंद 

Published at : 29 Nov 2025 11:31 AM (IST)
Tags :
Fixed Deposit FD Interest Rate Bank Fd Interest Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
शिक्षा
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
लाइफस्टाइल
हड्डियों को दें अंदर से ताकत, डाइट और लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव, जाने आसान तरीके
हड्डियों को दें अंदर से ताकत, डाइट और लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव, जाने आसान तरीके
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget