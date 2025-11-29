FD पर 8.30 परसेंट तक ब्याज कमाने का मौका! जानें कौन सा बैंक दे रहा जमा राशि पर तगड़ा इंटरेस्ट

Bank FD Interest Rate: अपने भविष्य को संवारने और फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए बैंक FD निवेश का एक बढ़िया तरीका है. बैंक एफडी पर इंटरेस्ट से आप मोटी कमाई कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए यह पता होना जरूरी है कि कौन सा बैंक सा FD पर बेहतर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है. बैंक समय-समय पर रेट साइकिल और लिक्विडिटी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बदलते रहते हैं इसलिए इसकी सही जानकारी होना जरूरी है. इस साल पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी अलग-अलग इंटरेस्ट स्लैब दे रहे हैं, जिस पर आइए एक नजर डालते हैं ताकि अगर आप भी एफडी कराने का सोच रहे हैं, तो इससे आपको अच्छा रिटर्न पाने में मदद मिल सके.

State Bank of India

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी सामान्य ग्राहकों को एफडी कराने पर लगभग 3.05 परसेंट से 6.60 परसेंट सालाना इंटरेस्ट रेट दे रहा है. बैंक सीनियर सिटिजन को लगभग 0.50 परसेंट ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है. कुछ खास बकेट पर सबसे ज्यादा रेट 7.10 परसेंट के आसपास है. एक साल के फिक्स्ड डिपॉजिट पर सामान्य ग्राहकों को 6.25 परसेंट और सीनियर सिटिजन को 6.75 परसेंट की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है.

Punjab National Bank (PNB)

पंजाब नेशनल बैंक आम लोगों के लिए FD पर 3.00 परसेंट से 6.60 परसेंट तक का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जिसमें सीनियर सिटिजन को कुछ समय के लिए 6.90 परसेंट तक का इंटरेस्ट मिलता है. एक साल के FD पर रेगुलर डिपॉजिटर्स को 6.25 परसेंट और सीनियर सिटिजन्स को 6.75 परसेंट की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है.

Kotak Mahindra Bank

कोटक महिंद्रा बैंक सामान्य ग्राहकों को FD कराने पर 2.75 परसेंट से 6.70 परसेंट तक इंटरेस्ट दे रहा है. वहीं, सीनियर सिटिजन के लिए रेट लगभग 7.10 परसेंट तक जा रहा है. अमूमन एक साल की FD पर रेगुलर डिपॉजिटर्स को 6.25 परसेंट और सीनियर सिटिजन को 6.75 परसेंट इंटरेस्ट दिया जा रहा है.

RBL Bank

RBL बैंक में सामान्य ग्राहकों के लिए FD पर इंटरेस्ट रेट 3.50-7.80 परसेंट तक है. वहीं, सीनियर सिटिजन के लिए यह और भी बढ़कर 4-8.30 परसेंट तक जा रहा है.

Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा अभी आम लोगों के लिए लगभग 3.50 परसेंट से 6.60 परसेंट सालाना और सीनियर सिटिजन के लिए 4.00 परसेंट से 7.10 परसेंट सालाना FD रेट दे रहा है. एक साल के स्टैंडर्ड डिपॉजिट पर रेगुलर इन्वेस्टर के लिए रेट 6.25 परसेंट और सीनियर सिटिजन के लिए 6.75 परसेंट है.

HDFC Bank

HDFC बैंक में रेगुलर कस्टमर्स के लिए FD पर इंटरेस्ट रेट 2.75 परसेंट से 6.60 परसेंट के बीच है, जबकि सीनियर सिटिजन कुछ खास समय पर लगभग 7.10 परसेंट तक कमा सकते हैं. एक साल की मैच्योरिटी के लिए रेगुलर डिपॉजिटर्स को आमतौर पर 6.25 परसेंट और सीनियर सिटिजन को 6.75 परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है.

ICICI Bank

ICICI बैंक में सामान्य ग्राहकों के लिए FD पर इंटरेस्ट रेट्स 2.75 परसेंट से 6.60 परसेंट सालाना है और सीनियर सिटिजन के लिए यह 3.25 परसेंट से 7.10 परसेंट के बीच है. 1 साल से 18 महीने से कम समय के लिए रेगुलर डिपॉजिटर्स के लिए FD रेट 6.25 परसेंट और सीनियर सिटिजन्स के लिए 6.75 परसेंट है.

DCB Bank

DCB बैंक सामान्य ग्राहकों को एफडी कराने पर 3.75 परसेंट से लगभग 7.20 परसेंट की दर से इंटरेस्ट दे रहा है. वहीं, सीनियर सिटिजन के लिए यह रेट सालाना 4.00 परसेंट से लगभग 7.70 परसेंट है. लगभग एक साल के समय के लिए रेगुलर कस्टमर के लिए रेट आमतौर पर लगभग 6.90 परसेंट–7.00 परसेंट और सीनियर सिटिजन के लिए 7.15 परसेंट-7.50 परसेंट के बीच होते हैं.

