रुपये की कमजोरी से किसे मिलेगा फायदा और कौन टूटेगा? इस सेक्टर पर क्या होगा असर, जानें डिटेल

Rupee fall impact: भारतीय शेयर मार्केट में बुधवार, 3 दिसंबर को दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. साथ ही डॉलर की तुलना में रुपये की कीमतों में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी. 90 रुपया प्रति डॉलर के पार पहुंच कर रुपये ने नया रिकॉर्ड बनाया था.

जिसका सीधा प्रभाव देश के विभिन्न सेक्टरों में देखने को मिलेगा. मनी कंट्रोल हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, रुपये की इस गिरावट से कुछ सेक्टरों को फायदा होगा तो वहीं कुछ सेक्टरों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं, अलग-अलग सेक्टरों पर इसका क्या प्रभाव दिखने वाला है....

फार्मा सेक्टर पर प्रभाव

फार्मा सेक्टर में रुपये में हो रही इस गिरावट का असर सीमित रह सकता है, क्योंकि फार्मा कंपनियां अपने डॉलर एक्पोजर के लिए हेजिंग कर लेती हैं. जिससे दवाईयों की कीमत पहले ही तय हो जाती है और करेंसी के कमजोर होने पर भी डील पर प्रभाव नहीं पड़ता है. हालांकि. कंपनियों का इनपुट कॉस्ट बढ़ सकता है.

आईटी सेक्टर पर प्रभाव

रुपये में आई इस गिरावट से आईटी सेक्टर को फायदा हो सकता है, क्योंकि आईटी कंपनियों की ज्यादातर इनकम डॉलर में होती है. रुपये के कमजोर होने से कंपनियों को मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलती है. बुधवार के कारोबारी दिन आईटी सेक्टर के शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. निफ्टी आईटी इंडेक्स ने बाजार को संभालने का काम किया था.

केमिकल सेक्टर

केमिकल सेक्टर में रुपये की कमजोरी से लाभ पहुंच सकता है. केमिकल सेक्टर की कई कंपनियों की कमाई डॉलर में होती है. साथ ही बहुत से कंपनियां अमेरिकी बाजार से जुड़ी हुई हैं. रुपये में आई इस गिरावट से इन कंपनियों के आय में इजाफा हो सकता है.

तेल और गैस सेक्टर

रुपये की कीमत कम होने से ऐसी कंपनियां जो तेल और गैस आयात करती है, उनकी लागत बढ़ जाती है. जिससे उनका मुनाफा कम होता है. वहीं, वे कंपनियां जो तेल और गैस का उत्पादन और निर्यात का काम करती है, उन्हें फायदा होने की उम्मीद होती है.

