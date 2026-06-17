SpaceX: एलन मस्क का कमाल, Amazon को पछाड़ दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी स्पेस एक्स

SpaceX Valuation: एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने हाल ही में स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया है. कंपनी ने आते ही पूरे शेयर बाजार में धूम मचा दी है. इस सेक्टर में कदम रखने से पहले ही कंपनी काफी चर्चा में थी. शेयर बाजार में आने के बाद तो इसने ऐसा तहलका मचाया है, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है. ये कंपनी वाकई में रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है. आइये बताते हैं कैसे.

SpaceX का वैल्यूएशन

दरअसल मंगलवार को स्पेसएक्स के शेयर्स में 4.8% का उछाल आया. जिससे इसकी वैल्यूएशन बढ़कर 201.80 डॉलर (करीब 19 हजार रुपये) पर बंद हुई. इसके साथ ही कंपनी की टोटल वैल्युएशन कुल मिलाकर लगभग 2.655 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 251 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस कंपनी में पिछले हफ्ते ही IPO की दुनिया में कदम रखा है ऐसे में ये वैल्यू उस हिसाब से करीब 75 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है.

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अमेजन को भी छोड़ा पीछे

एलन मस्क की रॉकेट बनाने वाली इस कंपनी SpaceX के शेयरों में वॉल स्ट्रीट पर तेजी उछाल आया. इस उछाल ने स्पेसएक्स को दुनिया को पांचवीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी की बना दिया है. इतना ही नहीं बल्कि स्पेसएक्स ने तो अपनी आमद के साथ ही Amazon को भी पीछे छोड़ दिया है.

एलन मस्क के नाम का मिल रहा फायदा?

SpaceX के शेयरों में आए उछाल को एलन मस्क के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है. मस्क की पॉपुलैरिटी के चलते लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में तेजी से निवेश किया है. इससे ये भी पता चलता है कि मस्क के दूसरे कारोबारों पर भी लोगों को कितना भरोसा है. निवेशकों का मानना है कि रॉकेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सैटेलाइट और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों में एलन मस्क की कंपनियां अगले दशक के सबसे तेजी से बढ़ने वाले कारोबार पर मजबूत पकड़ बना सकती हैं.

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