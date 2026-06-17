हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसSpaceX: एलन मस्क का कमाल, Amazon को पछाड़ दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी स्पेस एक्स

SpaceX: एलन मस्क का कमाल, Amazon को पछाड़ दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी स्पेस एक्स

Elon Musk SpaceX Value: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने आईपीओ की दुनिया में आते ही धमाल मचा दिया है. कंपनी की वैल्युएशन ने अमेजॉन को भी पछाड़ दिया है.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Jun 2026 08:42 PM (IST)
Preferred Sources

SpaceX Valuation: एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने हाल ही में स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया है. कंपनी ने आते ही पूरे शेयर बाजार में धूम मचा दी है. इस सेक्टर में कदम रखने से पहले ही कंपनी काफी चर्चा में थी. शेयर बाजार में आने के बाद तो इसने ऐसा तहलका मचाया है, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है. ये कंपनी वाकई में रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है. आइये बताते हैं कैसे.

SpaceX का वैल्यूएशन
दरअसल मंगलवार को स्पेसएक्स के शेयर्स में 4.8% का उछाल आया. जिससे इसकी वैल्यूएशन बढ़कर 201.80 डॉलर (करीब 19 हजार रुपये) पर बंद हुई. इसके साथ ही कंपनी की टोटल वैल्युएशन कुल मिलाकर लगभग 2.655 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 251 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस कंपनी में पिछले हफ्ते ही IPO की दुनिया में कदम रखा है ऐसे में ये वैल्यू उस हिसाब से करीब 75 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है.

ये भी पढ़ें: Ethanol Fuel: कार के फ्यूल कैप पर चींटियों को लेकर बड़ा खुलासा, E20 पेट्रोल पर सरकार का बयान जान लें

अमेजन को भी छोड़ा पीछे
एलन मस्क की रॉकेट बनाने वाली इस कंपनी SpaceX के शेयरों में वॉल स्ट्रीट पर तेजी उछाल आया. इस उछाल ने स्पेसएक्स को दुनिया को पांचवीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी की बना दिया है. इतना ही नहीं बल्कि स्पेसएक्स ने तो अपनी आमद के साथ ही Amazon को भी पीछे छोड़ दिया है.

एलन मस्क के नाम का मिल रहा फायदा?
SpaceX के शेयरों में आए उछाल को एलन मस्क के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है. मस्क की पॉपुलैरिटी के चलते लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में तेजी से निवेश किया है. इससे ये भी पता चलता है कि मस्क के दूसरे कारोबारों पर भी लोगों को कितना भरोसा है. निवेशकों का मानना है कि रॉकेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सैटेलाइट और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों में एलन मस्क की कंपनियां अगले दशक के सबसे तेजी से बढ़ने वाले कारोबार पर मजबूत पकड़ बना सकती हैं.

ये भी पढ़ें: Petrol-Diesel: बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम! कच्चे तेल की सप्लाई पर लगा ग्रहण, फिर खफा हुआ ईरान- रिपोर्ट

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 17 Jun 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Amazon Elon Musk SpaceX
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
SpaceX: एलन मस्क का कमाल, Amazon को पछाड़ दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी स्पेस एक्स
SpaceX: एलन मस्क का कमाल, Amazon को पछाड़ दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी स्पेस एक्स
बिजनेस
जहां हमने सीखा पिज्जा खाना, वो कंपनी अब बिकने के कगार पर, 2.7 बिलियन डॉलर की डील
जहां हमने सीखा पिज्जा खाना, वो कंपनी अब बिकने के कगार पर, 2.7 बिलियन डॉलर की डील
बिजनेस
Ethanol Fuel: कार के फ्यूल कैप पर चींटियों को लेकर बड़ा खुलासा, E20 पेट्रोल पर सरकार का बयान जान लें
कार के फ्यूल कैप पर चींटियों को लेकर बड़ा खुलासा, E20 पेट्रोल पर सरकार का बयान जान लें
बिजनेस
Petrol-Diesel: बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम! कच्चे तेल की सप्लाई पर लगा ग्रहण, फिर खफा हुआ ईरान- रिपोर्ट
बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम! कच्चे तेल की सप्लाई पर लगा ग्रहण, फिर खफा हुआ ईरान- रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
All-New Mini Countryman C | Bigger, Bolder & More Premium | #minicountryman #autolive
Samajwadi Party Split |Mahadangal: बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में टूटेगी साइकिल?
Sonu Nigam Health Update: Pinched Nerve की वजह से भारी हुई आवाज, फिर भी नहीं Cancel किया Concert
Sanchita Ugale Suicide Case: किस वजह से TV Actress ने उठाया ये कदम? | Ujjwal Sharma
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
G7 Summit: ट्रंप ने पीएम मोदी की शान में गढ़े कसीदे, कहा- वे Calm, कूल और टोटल किलर हैं
G7 Summit: ट्रंप ने पीएम मोदी की शान में गढ़े कसीदे, कहा- वे Calm, कूल और टोटल किलर हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल
1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
बॉलीवुड
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
विश्व
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
Explained: 2014 से 2026 तक कितने विधायक-सांसदों ने थामा बीजेपी का हाथ? PM मोदी ने कैसे बदली हवा, जानें क्या कहता एनालिसिस
2014-2026 तक कितने विधायक-सांसदों ने थामा बीजेपी का हाथ, PM मोदी ने 12 सालों में कैसे बदली हवा?
विश्व
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget