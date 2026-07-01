इन किसानों को नहीं मिलता पीएम आवास योजना का लाभ, अप्लाई करने से पहले जान लें जरूरी बात

Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility : अपना पक्का घर हर परिवार का सपना होता है. इसी सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शुरू की थी. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है. योजना के तहत पात्र लोगों को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता और कुछ मामलों में होम लोन पर ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है. हालांकि इस योजना का फायादा सभी लोगों को नहीं मिलता है. इसलिए आवेदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, किन किसानों को इसका फायदा नहीं मिलेगा और आवेदन की प्रक्रिया क्या है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन किसानों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है.

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को सभी के लिए आवास के लक्ष्य के साथ की गई थी. इसका मकसद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को किफायती पक्के घर उपलब्ध कराना है. योजना के तहत बनाए जाने वाले घरों में पानी का कनेक्शन, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके. प्रधानमंत्री आवास योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है. जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) शामिल है. इसमें दोनों योजनाएं अपने-अपने क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार लागू की जाती हैं.

किन लोगों को मिलता है योजना का लाभ?

योजना के तहत लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बेटे-बेटियां शामिल होती हैं. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिलाओं को भी योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती है. महिलाओं को घर की मालकिन या सह-आवेदक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

किन किसानों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है?

योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो इसकी पात्रता पूरी करते हैं. जैसे अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से भारत में पक्का घर है तो वह योजना का लाभ नहीं ले सकता है. इसके अलावा जो परिवार पहले से केंद्र या राज्य सरकार की किसी आवास योजना का लाभ ले चुका है, वह भी पात्र नहीं होगा. वहीं अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही PMAY की ब्याज सब्सिडी का लाभ ले लिया है तो दोबारा इसका लाभ नहीं मिलेगा. योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जाता है.

पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

1. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

2. इसके बाद Citizen Assessment विकल्प में जाकर आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी होगी.

3. आवेदक को अपना 12 अंकों का आधार नंबर और आधार के अनुसार नाम दर्ज करना होगा. आधार वेरिफिकेशन के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.

4. इसके बाद अपनी जानकारी, इनकम, बैंक खाते और अन्य जरूरी विवरण भरकर आवेदन जमा करना होगा.

5. आवेदन सफल होने पर एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है.

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आवेदन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं?

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, परिवार की फोटो, संपत्ति से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं.

PMAY 2.0 में क्या नया है?

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY-U 2.0) को भी मंजूरी दी है. इसके तहत वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे. इनमें 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्रों और 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है.नई योजना के तहत ऐसे पात्र परिवारों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले चरण में योजना का लाभ नहीं ले पाए थे. इसके अलावा कच्चे या अर्ध-पक्के घरों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

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