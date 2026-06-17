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हिंदी न्यूज़बिजनेसEthanol Fuel: कार के फ्यूल कैप पर चींटियों को लेकर बड़ा खुलासा, E20 पेट्रोल पर सरकार का बयान जान लें

Ethanol Fuel: कार के फ्यूल कैप पर चींटियों को लेकर बड़ा खुलासा, E20 पेट्रोल पर सरकार का बयान जान लें

Ethanol Fuel: पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ने के बाद से ई-20 फ्यूल काफी चर्चा में आ गया. वहीं कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं ये पेट्रोल चींटियों को अपनी ओर खींचता है, आइये जानते हैं क्या है इस खबर की सच्चाई.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Jun 2026 07:31 PM (IST)
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Ethanol Fuel News: पेट्रोल- डीजल की कीमतों के बढ़ने के बाद से ही एथेनॉल वाला फ्यूल काफी चर्चा में आ गया था. ई-20 फ्यूल के बाजार में आने के बाद से लोगों ने इसे गाड़ी में भरवाना शुरू किया. जिसके बाद कई सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया है कि ई-20 फ्यूल गाड़ी में भरवाने के बाद फ्यूल कैप पर चीटियां जमा हो रही हैं. क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? आइये जानते हैं इस खबर क सच्चाई.

ई-20 फ्यूल में लग रही हैं चीटियां?
दरअसल एक सोशल मीडया यूजर ने एक फोटो अपने अकाउंट के जरिए शेयर की थी. इस फोटो के साथ यूजर ने बताया था कि सिक्किम में एक शख्स ने अपनी गाड़ी में ई-20फ्यूल भरवाया है, जिसके बाद उनकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक के ढक्कन पर चीटियां लग गई. इसके साथ ही यूजर ने फोटो भी शेयर की थी, जिसमें वाकई में पेट्रोल टैंक के कैप पर चीटियां नजर आ रही थीं. वहीं अब सरकार और बीपीसीएल दोनों की तरफ से इस खबर की सच्चाई को उजागर किया गया है.

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क्या है खबर की सच्चाई?
सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को पूरी तरह से गलत बताया है. अपने आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. जिस पर एजेंसी ने साफतौर पर लिखा है कि ये FAKE न्यूज है. इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के फ्यूल फिलर कैप (ईंधन भरने वाली जगह के ढक्कन) पर चींटियां जमा हो रही हैं'.

इस खबर की सच्चाई बताते हुए एजेंसी ने लिखा, 'सावधान! ये दावे #Fake (झूठे) हैं. E20 फ्यूल और चींटियों के आकर्षित होने के बीच कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. E20 फ्यूल में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो चींटियों या दूसरे कीड़ों को गाड़ी के फ्यूल कैप के आस-पास इकट्ठा होने के लिए आकर्षित करे.'

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बीपीसीएल ने भी बताई सच्चाई
ना केवल भारत सरकार की एजेंसी बल्कि खुद बीपीसीएल ने भी इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. उन्होंने अपने आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस दावे की सच्चाई को पूरी तरह से नकार दिया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि BPCL ने इस दावे को अच्छी तरह से परीक्षित किया है, जिसके बाद ये परिणाम सामने आया है कि ये दावा पूरी तरह से खोखला है.

बता दें कि ऐसी खबरें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि ई-20 फयूल को गन्ने से बनाया जाता है. ऐसे में लोगों ने दावा किया है कि गन्ने की मिठास की वजह से इस फ्यूल में चींटियां चिपक रही हैं. हालांकि ये पूरी तरह से झूठ है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 17 Jun 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Ethanol Fuel PIB Fact Check E-20 Fuel
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