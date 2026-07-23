INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसDDA का बड़ा ऐलान: दिल्ली में 25% डिस्काउंट पर Ready to Move फ्लैट्स, जानें किन्हें मिलेगा फायदा?

DDA का बड़ा ऐलान: दिल्ली में 25% डिस्काउंट पर Ready to Move फ्लैट्स, जानें किन्हें मिलेगा फायदा?

DDA New Scheme: कर्मजीवी आवास योजना 2026 के तहत नरेला (विंध्याचल) में 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स पर सरकारी कर्मचारियों (सेवारत/रिटायर्ड) और प्रोफेशनल्स को 25% की छूट दी जा रही है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 23 Jul 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • डीडीए ने 'कर्मजीवी आवास योजना 2026' शुरू की, 25% छूट.
  • रजिस्ट्रेशन 24 जुलाई से शुरू, बुकिंग 15 अगस्त से होगी.
  • सरकारी, निजी कर्मी, व्यवसायी इस योजना के पात्र हैं.
  • दिल्ली में संपत्ति होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा.

Karmajeevi Awaas Yojana 2026: अगर आपका भी सपना दिल्ली में अपने खुद के घर का है, लेकिन बजट टाइट है, तो यह खबर आपके लिए हैं. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) मिडिल क्लास लोगों के लिए एक खास स्कीम लेकर आ रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कल यानी कि शुक्रवार, 24 जुलाई से शुरू होने जा रहा है.

स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने  'कर्मजीवी आवास योजना 2026' के नाम से एक नई स्कीम का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत नॉर्थ दिल्ली के नरेला में बने-बनाए (रेडी-टू-मूव) 1200 फ्लैट्स पर 25% की छूट दी जाएगी.'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भले ही 24 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन बुकिंग 15 अगस्त से DDA आवास पोर्टल के जरिए 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी. 

25% डिस्काउंट के बाद कितनी रह जाएगी कीमत?

ये सभी फ्लैट्स पूरी तरह से बने-बनाए या रेडी-टू-मूव है. ये फ्रीहोल्ड बेसिस पर बेचे जा रहे हैं यानी कि खरीदारों को पजेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

1 BHK फ्लैट- शुरुआती कीमत 33.40 लाख

2 BHK फ्लैट- शुरुआती कीमत 75.55 लाख

3 BHK फ्लैट- शुरुआती कीमत 1.065 करोड़

DDA के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह स्कीम दिल्ली के उप-राज्यपाल और DDA चेयरमैन तरनजीत सिंह संधू की देखरेख में शुरू की गई थी. इसका मकसद कामकाजी पेशेवरों के लिए घर खरीदना आसान बनाना था. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवक्ता ने कहा कि इस पहल का मकसद उन लोगों को घर खरीदने में मदद करना था, जिन्होंने देश के निर्माण और भारत की आर्थिक तरक्की में अहम योगदान दिया है और आगे भी दे रहे हैं.

किन्हें मिलेगा स्कीम का फायदा?

  • DDA की इस स्कीम का फायदा सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, सरकारी बैंकों, स्वायत्त निकायों और सरकारी विश्वविद्यालयों में कार्यरत और सेवानिवृत्त सभी कर्मचारी शामिल हैं. 
  • कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, आईटी प्रोफेश्नल्स, डॉक्टर, सीए जैसे प्राइवेट सेक्टर के दूसरे प्रोफेश्नल्स भी इस स्कीम के पात्र हैं. 
  • जिन खुद का अपना बिजनेस या स्टार्टअप है, इस स्कीम के तहत वे भी अप्लाई कर सकते हैं.
  • स्कीम की सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पास दिल्ली में पहले से अपना कोई मकान या प्लॉट है, तो भी आप इस योजना के तहत फ्लैट खरीदने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

बुकिंग का क्या है तरीका?

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि यह स्कीम 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर काम करेगी इसलिए पहले आवेदन और पेमेंट करने वाले को फ्लैट अलॉट कर दिया जाएगा. ऐसे में इच्छुक आवेदक डीडीए के आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in या DDA हाउसिंग पोर्टल eservices.dda.org.in पर जा सकते हैं. अधिक जानकारी या मदद के लिए DDA के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-110-332 पर कॉल कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें:

Unclaimed Money: LIC और EPFO में पड़े लावारिस पैसे का दूसरी जगह इस्तेमाल करेगी सरकार? संसद में दिया बयान 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 23 Jul 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
DDA New Scheme Karmajeevi Awaas Yojana 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
DDA का बड़ा ऐलान: दिल्ली में 25% डिस्काउंट पर Ready to Move फ्लैट्स, जानें किन्हें मिलेगा फायदा?
DDA का बड़ा ऐलान: दिल्ली में 25% डिस्काउंट पर Ready to Move फ्लैट्स, जानें किन्हें मिलेगा फायदा?
बिजनेस
Gold-Silver Rate Today: कितनी कम हुई आज आपके शहर में सोने की कीमत? चेक करें 24 से लेकर 18 कैरेट के रेट
कितनी कम हुई आज आपके शहर में सोने की कीमत? चेक करें 24 से लेकर 18 कैरेट के रेट
बिजनेस
Share Market: पस्त हुआ शेयर बाजार, कच्चे तेल में उबाल का दिख रहा असर; सेंसेक्स-निफ्टी फिसले
पस्त हुआ शेयर बाजार, कच्चे तेल में उबाल का दिख रहा असर; सेंसेक्स-निफ्टी फिसले
बिजनेस
रॉकेट की स्पीड से भाग रहा क्रूड ऑयल, पहुंचा 100 डॉलर के करीब; जानें भारत पर क्या होगा असर?
रॉकेट की स्पीड से भाग रहा क्रूड ऑयल, पहुंचा 100 डॉलर के करीब; जानें भारत पर क्या होगा असर?
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रोक पाएगी CJP आंदोलन?
PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं थमेगा आंदोलन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
इंडिया
CJP Protest: 'मां को नहीं पता मैं घायल हूं', लाठीचार्ज के बाद जख्म लेकर फिर जंतर-मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारी क्या बोले?
CJP Protest: 'मां को नहीं पता मैं घायल हूं', लाठीचार्ज के बाद जख्म लेकर फिर जंतर-मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारी क्या बोले?
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 6: 'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, जानें- 6 दिनों का कलेक्शन
'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
क्रिकेट
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
इंडिया
NEET पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- 'युवाओं का भविष्य हमारी...'
NEET पेपर लीक के दोषियों को होगी जल्द सजा, पीएम मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान, बोले- 'युवाओं का भविष्य हमारी...'
बिहार
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
एग्रीकल्चर
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget