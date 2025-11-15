(Source: ECI | ABP NEWS)
बाजार में कहर ढा रहा है यह पेनी स्टॉक, लगातार लग रहा अपर सर्किट; कीमत 10 रुपये से भी कम
Deep Diamond India Share: Deep Diamond India एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक है, जिसने एक महीने में 36 परसेंट तक की बढ़त हासिल की है. जबकि छह महीनों में 104 परसेंट का शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है.
Deep Diamond India Share: शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को ट्रेडिंग के दौरान कुछ पेनी स्टॉक्स ने बढ़त हासिल की. इन्हीं में से एक है ज्वैलरी सेक्टर की कंपनी Deep Diamond India, जिसमें शुक्रवार को गजब की तेजी देखी गई. इस दिन स्टॉक में 4.90 परसेंट का अपर सर्किट लगा. इस दिन पेनी स्टॉक ने 8.55 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार की शुरुआत की, जबकि गुरुवार को यह 8.16 रुपये पर बंद हुआ था. इससे पहले लगातार दो दिन इस पेनी स्टॉक में अपर सर्किट लगा था.
6 महीने में 104 परसेंट का शानदार रिटर्न
यह मल्टीबैगर पेनी स्टॉक तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसने एक महीने में 36 परसेंट तक की बढ़त हासिल की है. जबकि केवल छह महीनों में 104 परसेंट का शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. मई 2025 में इसके शेयर की कीमत 3.55 रुपये प्रति शेयर थी, जो इसे 52-हफ्ते का सबसे लो लेवल है. वहीं, इसके 52-हफ्ते का हाई लेवल 10.04 रुपये था, जिसे इसने अक्टूबर के महीने में अचीव किया था.
क्यों शेयर में आई तेजी?
एक्सचेंज फाइलिंग में डीप डायमंड इंडिया ने बताया कि कंपनी आगे आने वाले समय में डीप हेल्थ इंडिया एआई के नाम से एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की तैयारी में है. यह कैमरा-बेस्ड वेलनेस प्लेटफॉर्म होगा, जो फेशियल स्कैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रियल टाइम हेल्थ अपडेट देगा.एआई-ड्रिवेन इस वेलनेस प्लेटफॉर्म को मंगलवार, 25 नवंबर को लॉन्च किया जाना है. यह देश के हेल्थकेयर सेक्टर में एआई के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल का एक सबूत है.
इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए बॉडी को टच करने या किसी मेडिकल इक्वीपमेंट की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ 60-सेकंड के फेस स्कैन के जरिए हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, ऑक्सीजन सैचुरेशन को मापा जा सकेगा, सिर्फ और सिर्फ एआई एडवांस्ड कम्प्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यह काम चुटकियों में हो जाएगा.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
