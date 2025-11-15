ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करने वाले हो जाएं सावधान! 3.96 करोड़ की ठगी का शिकार हुआ शख्स

Online Share Trading Fraud: ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ऐप के जरिए शेयरों को खरीद या बेच सकते हैं. इसके लिए आपको किसी ब्रोकर के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ऑनलाइन ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाकर शेयरों की ट्रेडिंग कर सकेंगे. यह काफी सुविधाजनक है, लेकिन इसके कई जोखिम हैं और धोखाधड़ी हो जाने का डर है.

3.96 करोड़ रुपये की चपत

महाराष्ट्र के ठाणे में एक 48 साल का एक आदमी हाल ही में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड का शिकार हो गया और लगभग 3.96 करोड़ रुपये का अपना नुकसान करा बैठा. एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर काम करने वाले इस शख्स ने मई और अक्टूबर के बीच यह रकम गंवाई. पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में उसने बताया कि पहले तीन लोगों ने उससे संपर्क किया. इनमें से एक व्हाट्सऐप ग्रुप का एडमिन शंकर रामरखियानई था, जिसने खुद को एक सिक्योरिटी कंपनी से जुड़ा होने का दावा किया और दूसरी एक महिला थी, जिसकी पहचान सुरक्षा के रूप में की गई.

लालच बुरी बला

पहले आरोपियों ने उसे शेयरों और विभिन्न इक्विटी बाजार में लेनदेन में निवेश करने के लिए उकसाया और तगड़ा रिटर्न मिलने का वादा किया. इनके बहकावे में आकर उसने कई बैंक अकाउंट्स में लगभग 3.96 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. हकीकत में सारी चीजें सही लगे इसके लिए बदमाशों ने आरोपियों ने ट्रेडिंग लिंक और स्ट्रक्चर्ड स्कीम का छलावा किया. एक बार पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट करना बंद कर दिया. ठाणे शहर के साइबर पुलिस स्टेशन ने बुधवार को इस पर केस दर्ज कर लिया है और अब मामले की जांच की जा रही है.

इसी तरह का एक मामला हाल ही में चंडीगढ़ से भी सामने आया, जिसमें ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के बहाने एक शख्स से 13.55 लाख रुपये ठग लिए गए. खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए पहले एक महिला ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और उसे एक ट्रेडिंग ऐप के जरिए ट्रेडिंग करने की सलाह दी थी.

ये भी पढ़ें:

क्यों बिहार विधानसभा चुनाव में उछला था गौतम अडानी का नाम? नतीजे के साथ तगड़ा हो गया फायदा