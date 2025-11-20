Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में गुरुवार, 20 नवंबर को गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा गुरुवार को 1,22,953 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,23,051 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

20 नवंबर की सुबह 10 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,23,001 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 50 रुपए की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,23,224 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

वहीं, गुरुवार को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक, एमसीएक्स पर चांदी 1,56,250 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. कारोबारी दिन की शुरुआत में चांदी 1,56,000 रुपए पर ओपन हुआ था. पिछले दिन की बंद की तुलना में चांदी की कीमतों में लगभग 1100 रुपए की तेजी दर्ज की जा रही थी.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,840 रुपए

22 कैरेट - 1,14,450 रुपए

18 कैरेट - 93,670 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,690 रुपए

22 कैरेट - 1,14,300 रुपए

18 कैरेट - 93,520 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,25,460 रुपए

22 कैरेट - 1,15,000 रुपए

18 कैरेट - 96,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,690 रुपए

22 कैरेट - 1,14,300 रुपए

18 कैरेट - 93,520 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,740 रुपए

22 कैरेट - 1,14,350 रुपए

18 कैरेट - 93,570 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,840 रुपए

22 कैरेट - 1,14,450 रुपए

18 कैरेट - 93,670 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,740 रुपए

22 कैरेट - 1,14,350 रुपए

18 कैरेट - 93,570 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,24,690 रुपए

22 कैरेट - 1,14,300 रुपए

18 कैरेट - 93,520 रुपए

भारत में शादी सीजन की शुरुआत हो गई है. ऐसे में लोग सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातु की खरीदारी करते हैं. सोने की मांग भी बढ़ जाती है. कीमतों में हो रही लगातार उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, अपने शहर के सोने के रेट जानकर ही खरीदारी करनी चाहिए. ताकि, आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो.

