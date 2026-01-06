तांबा बना रॉकेट! 13,000 डॉलर प्रति टन के पार पहुंची कीमत, निवेशकों की बढ़ सकती है दिलचस्पी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Copper Price Surge: तांबे की कीमतों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. तांबे की कीमत पहली बार 13,000 डॉलर प्रति टन के आंकड़े को पार कर गए है. तांबे की सप्लाई में आई कमी के अनुमान, चिली की एक खदान में हड़ताल और गोदामों में तांबे का कम स्टॉक होने के कारण यह उछाल देखी जा रही है.

वैश्विक स्तर पर भी तांबे की कीमतें आसमान छू रही है. अमेरिका में कॉमेक्स तांबे की कीमतों में 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और रिकॉर्ड 5.9005 डॉलर प्रति पाउंड या 13,008 डॉलर प्रति टन के प्राइस पर पहुंच गई है. आइए जानते हैं, तांबे की कीमतों में हो रहे इजाफा की वजह क्या है?

तांबे की कीमतों में तेजी की वजह

तांबे की कीमतों में आ रही इस तेजी के पीछे लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) में तांबे के भंडार में हुई गिरावट है. जो अगस्त के अंत की तुलना में 55 फीसदी घट गया है. एलएमई में तांबे का भंडार 142,550 टन है.

एलएमई सिस्टम से बाहर जाने वाला ज्यादातर तांबा अमेरिका भेजा गया है. वहां तांबे पर टैरिफ को लेकर अभी समीक्षा चल रही है. हालांकि 1 अगस्त से तांबे के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देने का फैसला लिया गया था.

चिली के गोदाम में हुई हड़ताल

उत्तरी चिली में कैपस्टोन कॉपर की मंटोवर्दे कॉपर और सोने की खदान में चल रही हड़ताल पर व्यापारियों ने चिंता जताई है. उनके अनुसार तांबे की सप्लाई घटने का डर बढ़ गया है. इस खदान से 29,000 से 32,000 मीट्रिक टन तांबा उत्पादन की उम्मीद है.

हालांकि यह इस साल के कुल वैश्विक उत्पादन (करीब 24 मिलियन टन) का छोटा हिस्सा है, फिर भी इससे उत्पादन पर असर पड़ने की चिंता बढ़ी है.

भारत में तांबे की कीमतों में तेजी

मंगलवार के कारोबारी दिन तांबे की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है. दोपहर करीब 12:10 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 27 फरवरी 2026 का एक्सपायरी वाला तांबा 1350.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

तांबे ने दिन की शुरुआत 1338.25 रुपये पर की. वहीं इसके आखिरी दिन तांबा 1331.75 रुपये पर कारोबार करते हुए बंद हुआ था. पिछले दिन की बंद की कीमत से तांबे में करीब 18.30 रुपये की तेजी दर्ज की जा रही थी. ट्रेडिंग डे के दौरान तांबा 1355 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था.

