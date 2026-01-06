सरकारी कंपनी का यह शेयर बना मल्टीबैगर; 6 महीनों में पैसा किया दोगुना, निवेशक हुए मालामाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Multibagger Stocks: भारतीय शेयर बाजार में कुछ गिने-चुने शेयर ऐसे हैं, जिन्होंने निवेशकों को शानदार मल्टीबैगर रिटर्न देकर चौंकाया है. इन्हीं में एक सरकारी कंपनी का शेयर भी शामिल है. जिसने हाल के महीनों में अपनी मजबूती दिखाई है.

मंगलवार के कारोबारी दिन भी इस स्टॉक में तेजी बनी हुई है. हिंदुस्तान कॉपर के शेयर बीएसई पर 2.96 फीसदी चढ़कर 569.00 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं. आखिरी छह महीनों में कंपनी शेयरों ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न कमाने का अवसर दिया है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल....

निवेशकों को हुआ तगड़ा मुनाफा

हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों ने अलग-अलग समय में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न कमाने का अवसर दिया है. पिछले छह महीनों में स्टॉक करीब 101.35 फीसदी उछल चुके है. जबकि बीते एक महीने में इसमें 48.66 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है.

एक साल की बात करें तो शेयर ने 134.60 फीसदी का रिटर्न दिया है. लंबे समय यानी पांच साल में यह स्टॉक करीब 718.36 फीसदी तक चढ़ चुका है. इस मजबूत रैली के पीछे एक अहम कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉपर की कीमतों का ऊंचे स्तर पर बना रहना माना जा रहा है.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बीएसई पर मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को कंपनी शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. कंपनी शेयर 2.93 फीसदी या 16.20 रुपये की उछाल के साथ 568.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 574.40 रुपये के आंकड़े को छूआ था.

वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 183.90 रुपये था. कारोबारी दिन की शुरुआत कंपनी शेयरों ने 565.30 रुपये पर की थी. दिन का हाई लेवल 574.40 रुपये था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

