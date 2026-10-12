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हिंदी न्यूज़बिजनेसन नौकरी ना चाकरी, अभिजीत दीपके पहनते हैं 30 हजार के जूते! कमाई का जरिया क्या?

न नौकरी ना चाकरी, अभिजीत दीपके पहनते हैं 30 हजार के जूते! कमाई का जरिया क्या?

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं. कुछ समय पहले उन्होंने 30 हजार के जूते पहने थे. ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर वो करते क्या हैं और पार्टी की फंडिंग कहां से आती है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Oct 2026 01:06 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके की हर तरफ चर्चा हो रही हैं. कभी अपने आंदोलनों को लेकर तो कभी अपने बयानों की वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में उनके 30 हजार रुपए के जूतों पर भी सोशल मीडिया पर खूब बात बनी थी. इतने मंहगे जूते और प्राइवेट जेट में ट्रैवल देखने के बाद अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर अभिजीत दीपके कमाते कैसे हैं?

सवाल ये भी है कि जब अभिजीत दीपके किसी नौकरी में नहीं हैं तो उनके पास महंगे जूते खरीदने और अलग-अलग शहरों में जाकर आंदोलन करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला.

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कहां से आए 30 हजार के जूते?
अभिजीत दीपके से कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल पूछा गया था. उनसे ये जानना चाहा गया कि पार्टी के कार्यक्रमों और अलग-अलग राज्यों में आने-जाने का खर्च कहां से आता है. इसी दौरान उनके 30 हजार रुपए के जूतों का भी जिक्र हुआ था.

तब दीपके ने कहा कि हां, वो 30 हजार रुपए के जूते पहनते हैं और उन्हें यह बात बताने में कोई शर्म नहीं है. उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये भी कहा कि जब वह अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, तो मुंबई से दिल्ली जाने में क्या परेशानी है. उनका ये बयान ऐसे समय में आया, जब कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे थे. हालांकि, इसके बाद भी दीपके ने ये नहीं बताया कि वो करते क्या हैं.

क्या करते हैं अभिजीत दीपके?
अभिजीत दीपके को सिर्फ एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो राजनीतिक कम्युनिकेशन और डिजिटल कैंपेनिंग से जुड़े रहे हैं. उन्होंने पुणे में पत्रकारिता की पढ़ाई की है और अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई भी की है.

फिर साल 2020 से 2023 के बीच वो आम आदमी पार्टी (AAP) की सोशल मीडिया टीम के साथ काम कर रहे थे. इस दौरान उन्हें डिजिटल कैंपेन और सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक संदेश लोगों तक पहुंचाया है. बाद में उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की, जो अब सोशल मीडिया पर मीम्स और व्यंग्य के जरिए युवाओं के मुद्दे उठाने के लिए चर्चा में आ गई है. 

कहां से होती है कमाई?
अभिजीत दीपके की मौजूदा कमाई की बात करें तो इस समय वो किसी कंपनी में काम करते हैं या नहीं और उनकी आय का सोर्स क्या हैं, इसकी पक्की जानकारी सार्वजनिक रिपोर्ट्स में नहीं मिलती है.

कॉकरोच जनता पार्टी के खर्च और उसकी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठे हैं. लेकिन पार्टी को पैसा कहां से मिलता है, कितना पैसा आता है और उसे किस तरह खर्च किया जाता है, इसका कोई भी ब्योरा सामने नहीं आया है. जब तक इस तरह की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती है, तब तक उनकी कमाई या पार्टी की फंडिंग के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 12 Oct 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Abhijeet Dipke CJP Protest
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