शादी-ब्याह हो या तीज- त्योहार, भारत में सोना खरीदते समय लोग उसकी शुद्धता और वजन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं. ज्यादातर लोग 22 या 18 कैरेट के गहने खरीदते हैं. लेकिन जरा सोचिए अगर आपको 22 कैरेट बताकर ऐसी जूलरी बेच दी जाए जिसमें सिर्फ 20 कैरेट के बराबर सोना हो तो? या फिर कहीं 18 कैरेट की जूलरी में 14 ग्राम सोना तो नहीं है? हाल में सोने में रीनियम और इरिडियम जैसी भारी धातुएं मिलाए जाने की आशंका ने लोगों के मन में इस तरह के सवाल खड़े किए हैं.

दरअसल, कुछ जांच और कारोबारियों की शिकायतों में सामने आया है कि इन धातुओं का इस्तेमाल सोने के गहनों का वजन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है. इससे गहने का टोटल वजन तो बढ़ जाता है लेकिन उसमें सोने की मात्रा नहीं बढ़ती है. आइए समझते हैं कि ये धातुएं क्या हैं और इनसे सोने की शुद्धता पर कैसे असर पड़ सकता है.

क्या है रीनियम और इरिडियम?

रीनियम और इरिडियम एक दुर्लभ और भारी धातु है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जेट इंजन और हाई-टेम्परेचर वाले औद्योगिक उपकरणों और साइंटिफिट कामों में होता है. इन दोनों धातुओं की खास बात इनका ज्यादा घनत्व है.

शुद्ध सोने का घनत्व 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जबकि रीनियम का करीब 21 और इरिडियम का करीब 22.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है. यही वजह है कि अगर इन भारी धातुओं को सोने में मिला दिया जाए तो गहने का वजन बढ़ सकता है.

कैसे बढ़ जाता है सोने के गहने का वजन?

एक जांच में 7.83 ग्राम 24 कैरेट सोने में 1 ग्राम रीनियम पाउडर मिलाया गया था. इससे मिश्रण का वजन बढ़कर 8.83 ग्राम हो गया. इसके बाद गहना बनाने के लिए इसमें 0.75 ग्राम दूसरी धातु भी मिलाई गई. इस तरह तैयार गहने का वजन 9.58 ग्राम हो गया.

इस मामले में जांचकर्ताओं ने बताया कि तैयार गहने पर 22 कैरेट यानी 916 का हॉलमार्क भी लग गया, जबकि उसमें असली सोना करीब 20 कैरेट ही था. मतलब ग्राहक को गहने का वजन ज्यादा दिखाई दे सकता है लेकिन उसके पैसे के बदले उतना सोना नहीं मिलता.

जांच में क्यों नहीं पकड़ में आती मिलावट?

सोने की शुद्धता जांचने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल होता है. इनमें एसिड टेस्ट, टचस्टोन टेस्ट और एक्स-रे फ्लोरेसेंस यानी XRF मशीन शामिल हैं. ज्यादातर ज्वेलरी शोरूम में XRF मशीन से गहनों की जांच की जाती है. ये मशीन गहने पर मौजूद धातुओं की जानकारी देती है.

लेकिन अगर गहने के अंदर और बाहर की धातुओं की मात्रा अलग-अलग है तो केवल सतह की जांच से क्या होगा. इसी वजह से भारी धातुओं की मिलावट पकड़ना मुश्किल हो सकता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

अब इस तरह की खबरों के बाद सोना खरीदने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन सावधान रहना है. सबसे पहले हमेशा भरोसेमंद और BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही गहने खरीदें. गहने पर BIS का निशान, कैरेट की शुद्धता और छह अंकों वाला HUID कोड जरूर देखें. HUID को BIS Care ऐप पर चेक किया जा सकता है. खरीदारी के समय पक्का बिल भी लें. बिल में सोने का वजन, कैरेट, मेकिंग चार्ज और दूसरी लागत का ब्योरा होना चाहिए.

अगर आपको फिर भी अपने गहने की शुद्धता पर शक है तो BIS से मान्यता प्राप्त Assaying and Hallmarking Centre में उसकी जांच करा सकते हैं.

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