देश में बैंक खाता खुलवाने के लिए लोगों के पास कई सारे ऑप्शन हैं. कई सारे लोग सरकारी बैंक पर भरोसा करते हैं तो कुछ निजी बैंक की सुविधाओं को देखकर अपना खाता खुलवाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा लोगों के खाते किस बैंक में हैं? खाते के मामले में सबसे आगे कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि देशभर में सबसे ज्यादा किस बैंक पर ग्राहक भरोसा करते हैं.

वित्त मंत्रालय की ओर से लोकसभा में 20 जुलाई 2026 को दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में देश के 12 सरकारी बैंकों में टोटल 160.16 करोड़ खाताधारक थे. आइए जानते हैं कि इन 12 बैंकों की लिस्ट में टॉप 5 में कौन-कौन से बैंक शामिल हैं और सबसे आगे कौन है.

कौन है सबसे आगे?

सरकारी बैंकों में SBI का दबदबा बरकरार है. 31 मार्च 2026 तक बैंक के खाताधारकों की संख्या 53.03 करोड़ थी. वित्त वर्ष 2021-22 में ये आंकड़ा 46.77 करोड़ का था. यानी चार साल में बैंक के खाताधारकों की संख्या में करीब 6.26 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है.

SBI के बाद दूसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा है. इसके पास 18.93 करोड़ खाताधारक हैं. वहीं, पंजाब नेशनल बैंक 18.53 करोड़ खाताधारकों के साथ तीसरे स्थान पर है. दोनों बैंकों के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं है.

ये है टॉप 5 की लिस्ट-

रैंकिंग बैंक का नाम खाताधारकों की संख्या 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 53.03 करोड़ 2 बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) 18.93 करोड़ 3 पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 18.53 करोड़ 4 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 16.40 करोड़ 5 केनरा बैंक 11.03 करोड़

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जिसके पास 16.40 करोड़ खाताधारक हैं. वहीं, केनरा बैंक 10.69 करोड़ खाताधारकों के साथ पांचवें स्थान पर है.

बाकी सरकारी बैंकों का क्या है हाल?

टॉप 5 के बाद बैंक ऑफ इंडिया के 11.03 करोड़, इंडियन बैंक के 9.49 करोड़ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 8.25 करोड़ खाताधारक हैं. इंडियन ओवरसीज बैंक के पास 4.45 करोड़ और UCO बैंक के पास 4.55 करोड़ खाताधारक हैं. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 3.06 करोड़ और पंजाब एंड सिंध बैंक के 1.75 करोड़ खाताधारक हैं.

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