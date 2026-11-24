Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आजमगढ़ के सौरभ राय बहरीन में खैनी संग पकड़े गए.

उन्हें हिरासत में ठंडी जगह रखा गया, तबीयत बिगड़ी.

परिवार ने 18 लाख जुर्माना भरा, 18 नवंबर को रिहाई.

घर लौटे सौरभ बीमार, टाइफाइड-मलेरिया का इलाज चल रहा.

हर देश के अपने कुछ नियम-कानून, तौर-तरीके होते हैं, जिनके हिसाब से खुद को ढालने की जरूरत पड़ती है. वरना विदेश में गया आदमी मुसीबत में पड़ सकता है. कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहने वाले सौरभ राय के साथ.

महज 5 रुपये की 'खैनी' के चलते सौरभ कानून के जाल में ऐसा फंसा कि उसे जिंदगी भर की सीख मिल गई. इस 5 रुपये की 'खैनी' की वजह से न केवल जेल में बितानी पड़ी, बल्कि करीब 18 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी भरना पड़ गया. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?

सौरभ ने क्या सुनाई आपबीती?

अहरौला (आजमगढ़) के रहने वाले सौरभ राय ड्राइविंग के सिलसिले में 29 अक्टूबर 2026 को बहरीन पहुंचे थे. बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम जांच के दौरान उनके बैग से एक डिब्बे में खैनी और चूना निकला. इसके बाद सौरभ को हिरासत में ले लिया गया. पहले तो कस्टम अधिकारियों ने उनका बैग और मोबाइल जब्त कर लिया. फिर उन्हें बहरीन पुलिस और सीआईडी (CID) के हवाले कर दिया.

मीडिया से बातचीत में अपनी आपबीती सुनाते हुए सौरभ ने बताया कि कस्टडी के दौरान उन्हें 16 डिग्री सेल्सियस के बेहद ठंडे एसी वाले कमरे में रखा गया और ओढ़ने के लिए केवल एक पतली सी चादर दी गई. इस दौरान सौरभ की तबीयत बिगड़ती चली गई. मामला रफा-दफा करने और लंबी जेल की सजा से बचने के लिए सौरभ के परिवार ने वकील की मदद ली और फिर जुर्माने व कानूनी खर्च मिलाकर 7,200 बहरीनी दिनार (लगभग 17.80 लाख से 18 लाख रुपये) चुकाए.

18 नवंबर को हुई रिहाई

सौरभ को 18 नवंबर को रिहा किया गया.रिहाई के बाद वह सऊदी अरब पहुंचे. वहां से, वह चेन्नई और दिल्ली होते हुए सड़क मार्ग से अपने घर पहुंचे. हिरासत में रहने और वापसी के सफर के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई. फिलहाल वह टाइफाइड और मलेरिया से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है.

सौरभ के बड़े भाई, ऋषभ राय ने बताया कि 29 अक्टूबर को बहरीन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनके भाई से संपर्क टूट गया था. काफी कोशिशों के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली, तो 12 नवंबर को मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया गया. इस आवेदन में विदेश मंत्रालय के जरिए मदद मांगी गई थी. बाद में, बहरीन में जान-पहचान वालों की मदद से एक वकील का इंतजाम किया गया. ऋषभ ने सौरभ की वापसी में मदद के लिए आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों का धन्यवाद किया.

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