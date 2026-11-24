Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत-नेपाल के बीच अयोध्या-जनकपुर सीधी ट्रेन सेवा हुई शुरू.

नेपाल में 100 भारतीय रुपये मान्य, 200-500 प्रतिबंधित.

10 दिन की नेपाल यात्रा का अनुमानित खर्च जानें.

भारत से नेपाल तक अब तक कोई सीधी ट्रेन नहीं थी. ऐसे में लोग या तो सड़क मार्ग का सहारा लेते थे या फिर बॉर्डर स्टेशन तक ट्रेन से जाने के बाद वहां से फिर ऑटो, ई-रिक्शा या बस के जरिए सीमा पार कर अपना आगे का सफर करते थे. लेकिन अब दोनों देशों के बीच सफर काफी आसान होगा.

दरअसल, बीते 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत और नेपाल के बीच एक नई सीधी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. यह ट्रेन भारत में अयोध्या धाम को नेपाल में जनकपुर धाम से जोड़ेगी. इससे बेशक दोनों पड़ोसी देशों के बीच रेल नेटवर्क मजबूत होगा. साथ ही लोगों को भी सहूलियत मिलेगी. उन्हें इधर-उधर उतरकर एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

अयोध्या से जनकपुर धाम के लिए सीधी ट्रेन 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' की नियमित सेवा ट्रेन नंबर 15595 और 15596 के तहत संचालित होगी. हालांकि, रेलवे द्वारा अभी इसके विस्तृत नियमित रूट और समय-सारणी की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है. अगर अब इस ट्रेन के चलने से अब बिना किसी झंझट के नेपाल घूमने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जान लीजिए कि कितने भारतीय रुपये में आप 10 दिनों की पूरी नेपाल सैर कर सकते हैं.

नेपाल में 1 भारतीय रुपये की कीमत?

किसी भी देश का सफर करने से पहले यह जानना जरूरी है कि अपने देश की करेंसी की वैल्यू विदेश में कितनी है ताकि उस हिसाब से हम अपना बजट बना पाए. जहां तक रही नेपाल की बात, तो नेपाल में 1 भारतीय रुपया (INR) 1.60 नेपाली रुपया (NPR) के बराबर होता है. यानी कि नेपाल में भारतीय करेंसी की वैल्यू लगभग 60% ज्यादा है.

इस हिसाब से देखा जाए, तो अगर आप भारत से 10,000 रुपये लेकर जाते हैं, तो नेपाल में इसकी वैल्यू 16,000 नेपाली रुपये होगी. एक और बात ध्यान रखने की जरूरत है कि नेपाल में 100 रुपये के भारतीय नोट हर जगह आसानी से चल जाते हैं.

हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेपाल राष्ट्र बैंक के नियमों के अनुसार, 200 और 500 रुपये के भारतीय नोट नेपाल ले जाने या वहां चलाने पर प्रतिबंध है इसलिए बॉर्डर पर करेंसी एक्सचेंज कराना या 100 के नोट साथ रखना ही बेहतर है.

कितना आएगा सैर में खर्च?

हम यह मानकर चलते हैं कि 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' के स्लीपर कोच का किराया 800 से 1,000 रुपये और एसी कोच का किराया 2,200 से 3,200 रुपये के बीच होगा. ध्यान रहे कि पहले ही बताया गया है कि अभी तक रेलवे की तरफ से इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए यहां बताया जा रहा किराया एक अनुमान पर आधारित है.

अगर आप एसी कोच में सफर करते हैं और एक आरामदायक ट्रिप प्लान करते हैं, तो नेपाल में सैर-सपाटे के लिए बस या टैक्सी से घूमने का अनुमानित खर्च हम 5,000 से 7,000 रुपये लेकर चल रहे हैं.

होटल में 9 रातें रुकने के लिए 10,000 से 15,000 रुपये और 10 दिन खाने-पीने के लिए 6,000 से 8,000 रुपये का खर्च अलग से रख रहे हैं. इसके अलावा घूमने-फिरने और एंट्री टिकट वगैरह के लिए 3,000 से 4,500 रुपये तथा सिम कार्ड व शॉपिंग के लिए 2,500 से 3,500 रुपये का बजट जोड़ रहे हैं.

इस हिसाब से आपकी 10 दिन की नेपाल यात्रा का कुल खर्च करीब 28,700 से 41,200 भारतीय रुपये के आसपास बैठेगा. नेपाल की करेंसी में यह रकम करीब 45,900 से 65,900 नेपाली रुपये के बराबर होगी. वहीं, अगर आप स्लीपर कोच और बजट होटल चुनते हैं, तो यही ट्रिप 14,000 से 19,000 भारतीय रुपये यानी करीब 22,400 से 30,400 नेपाली रुपये में भी पूरी हो सकती है.

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