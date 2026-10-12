रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है सोना, 1.51 लाख के पार, जानें चांदी का क्या है हाल?

आज 12 अक्टूबर है और नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. इसी के साथ लोग तीज और त्योहार के रंग में रंगने लगे हैं. अब शादी का सीजन भी आ जाएगा और इस सीजन में शुरू होगी जूलरी की शॉपिंग. ऐसे में रोज लोग सोना और चांदी का भाव चेक करते हैं. अगर आपको भी सोना टा चांदी खरीदना है तो आप यहां से इसके ताजे रेट चेक कर सकते हैं.

यहां शहर अनुसार सोने- चांदी का भाव बताया गया है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भी हाल का जिक्र किया गया है.

आज सोने का क्या है भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के भाव में 1,109 रुपए यानी करीब 1 प्रतिशत की बढ़त हुई है. इसी के साथ आज सोना ये 1.51 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम है.

शहर 24 कैरेट सोना दिल्ली 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम मुंबई 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम कोलकाता 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम चेन्नई 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पटना 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम लखनऊ 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम मेरठ 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम अयोध्या 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम कानपुर 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम अलीगढ़ 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम

चांदी का ताजा रेट क्या है?

बात करें चांदी की तो इसके भाव में आज, 12 अक्टूबर को 122 रुपए की मामूली गिरावट नजर आई है. इसी के साथ आज चांदी 2.25 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.

शहर 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 2250000 रुपए मुंबई 2250000 रुपए कोलकाता 2250000 रुपए चेन्नई 2250000 रुपए पटना 2250000 रुपए लखनऊ 2250000 रुपए मेरठ 2250000 रुपए अयोध्या 2250000 रुपए कानपुर 2250000 रुपए अलीगढ़ 2250000 रुपए मुरादाबाद 2250000 रुपए मिर्जापुर 2250000 रुपए

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या है हाल?

विदेशी बाजार में देखें तो सोने का भाव पिछले सप्ताह 54 डॉलर यानी 1.3 प्रतिशत बढ़कर 4,216.3 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ है. वहीं, चांदी 1 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 61.05 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. ऐसे में चांदी की कीमतें करीब 4,066 डॉलर प्रति औंस से उबरकर 4,200 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गईं.

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