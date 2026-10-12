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हिंदी न्यूज़बिजनेसरॉकेट की स्पीड से भाग रहा है सोना, 1.51 लाख के पार, जानें चांदी का क्या है हाल?

रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है सोना, 1.51 लाख के पार, जानें चांदी का क्या है हाल?

आज अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यहां से पहले सोना और चांदी दोनों का रेट चेक कर लें. यहां आज के ताजा भाव के साथ- साथ विदेशी बाजार के रेट की भी जानकारी आपको मिल जाएगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Oct 2026 11:55 AM (IST)
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आज 12 अक्टूबर है और नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. इसी के साथ लोग तीज और त्योहार के रंग में रंगने लगे हैं. अब शादी का सीजन भी आ जाएगा और इस सीजन में शुरू होगी जूलरी की शॉपिंग. ऐसे में रोज लोग सोना और चांदी का भाव चेक करते हैं. अगर आपको भी सोना टा चांदी खरीदना है तो आप यहां से इसके ताजे रेट चेक कर सकते हैं.

यहां शहर अनुसार सोने- चांदी का भाव बताया गया है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भी हाल का जिक्र किया गया है.

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आज सोने का क्या है भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के भाव में 1,109 रुपए यानी करीब 1 प्रतिशत की बढ़त हुई है. इसी के साथ आज सोना ये 1.51 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम है. 

शहर 24 कैरेट सोना
दिल्ली 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम
मुंबई 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम
लखनऊ 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम
मेरठ 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम
अयोध्या 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम
कानपुर 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम
अलीगढ़ 1,51,240 रुपए प्रति 10 ग्राम

चांदी का ताजा रेट क्या है?

बात करें चांदी की तो इसके भाव में आज, 12 अक्टूबर को 122 रुपए की मामूली गिरावट नजर आई है. इसी के साथ आज चांदी 2.25 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2250000 रुपए
मुंबई 2250000 रुपए
कोलकाता 2250000 रुपए
चेन्नई 2250000 रुपए
पटना 2250000 रुपए
लखनऊ 2250000 रुपए
मेरठ 2250000 रुपए
अयोध्या 2250000 रुपए
कानपुर 2250000 रुपए
अलीगढ़ 2250000 रुपए
मुरादाबाद 2250000 रुपए
मिर्जापुर 2250000 रुपए

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या है हाल?

विदेशी बाजार में देखें तो सोने का भाव पिछले सप्ताह 54 डॉलर यानी 1.3 प्रतिशत बढ़कर 4,216.3 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ है.  वहीं, चांदी 1 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 61.05 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. ऐसे में चांदी की कीमतें करीब 4,066 डॉलर प्रति औंस से उबरकर 4,200 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गईं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 12 Oct 2026 11:55 AM (IST)
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