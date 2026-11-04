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छठ पूजा की खरीदारी होगी आसान, Zepto-Blinkit पर मिलेगा सारा सामान

छठ पूजा आने वाली है और दीवाली से लेकर छठ की खरीदारी लोगों ने करनी शुरू कर दी है. ऐसे में अगर आप बाजार जाकर छठ का सामान खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी सामान खरीद सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Nov 2026 09:01 AM (IST)
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  • 'पूजा नीड्स फेस्टिव' सेक्शन में तुरंत सामान घर मंगाएं।

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही कई बड़े त्योहार आने वाले हैं. अब 8 नवंबर को दीवाली का त्योहार है और उसके बाद 15 नवंबर को छठ का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में कई लोगों ने दीवाली की खरीदारी के साथ-साथ ही छठ की भी खरीदारी शुरू कर दी है. छठ के लिए व्रत रखने वाले लोगों को कई तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस समय बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है.

अगर आपको भी छठ पूजा से जुड़ा कई सामान खरीदना है तो आपको बाजार जाकर भीड़भाड़ में सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्विक कॉमर्स ऐप्स की मदद से छठ पूजा का काफी सामान मंगवा सकते हैं. ऐसे में जानते हैं कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Blinkit और Zepto जैसे ऐप्स के जरिए क्या-क्या सामान मंगवाए जा सकते हैं.  

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Blinkit और Zepto पर क्या-क्या मिलेगा?

खासबात ये है कि क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर कई जरूरी चीजें मिल जाती हैं. इन दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको कपूर, देसी घी के दीये, रुई की बाती, अगरबत्ती, धूप, रोली, मौली और चावल जैसी कई चीजें आसानी से मिल जाएंगी. इसके साथ ही आप पूजा की थाली और पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले लाल और पीले कपड़े भी ऐप पर देख सकते हैं.

ठेकुआ बनाने का भी मिलेगा सामान

छठ पूजा में ठेकुआ बनाना जरूरी होता है तो सबसे खासबात ये है कि आप इसके लिए जरूरी सामग्री और व्रत से जुड़े दूसरे सामान भी ऑर्डर कर सकते हैं. ऑनलाइन ही आपको कई फल भी मिल जाएंगे, जैसे केला, सेब, अमरूद, अनार. क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका सामान कम समय में डिलीवर कर दिया जाता है. इससे आपको बाजार में जाकर खरीदारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इन ऐप्स पर आपको लगभग ज्यादातर सामान मिल जाएगा, जिससे आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा और आपका काफी समय भी बच सकता है.

ऐप में यहां मिलेगा पूजा का सामान

अगर आप भी ऑनलाइन छठ पूजा का सामान मंगवाने वाले हैं तो आप Blinkit और Zepto ऐप में जाकर Pooja Needs Festive या Specials सेक्शन में जा सकते हैं. इन सेक्शन पर जाकर आप अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 04 Nov 2026 08:58 AM (IST)
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